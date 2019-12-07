2019-12-07T20:15:38+03:00
Происшествия

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти человека при взрыве в многоквартирном доме в Тюмени

Экстренные службы до сих пор работают на месте ЧП
Алена Кульмухаметова
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Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти человека при взрыве в многоквартирном доме в Тюмени. Фото с сайта СУ СК по Тюменской области.Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти человека при взрыве в многоквартирном доме в Тюмени. Фото с сайта СУ СК по Тюменской области.
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Следственный комитет по Тюменской области возбудил уголовное дело по факту гибели человека при взрыве бытового газа в четырехэтажном 12-квартирном доме на улице Шарова, 10а в Тюмени.

Как сообщили в ведомстве, заведено дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Дому потребуется ремонт. Фото с сайта СУ СК по Тюменской области.

Дому потребуется ремонт. Фото с сайта СУ СК по Тюменской области.

Следователи установили, что 7 декабря в подъезде жилого дома на улице Шарова города Тюмени произошла утечка бытового газа. В связи с чем около 18 часов при проведении работ сотрудником газовой службы произошел хлопок газа. В результате чего мужчина скончался на месте. Трое жителей дома получили ожоги и доставлены в больницу областного центра.

На трех этажах ударной волной выбиты стекла. Фото с сайта СУ СК по Тюменской области

На трех этажах ударной волной выбиты стекла. Фото с сайта СУ СК по Тюменской области

В настоящее время на месте происшествия продолжают работать криминалисты и следователи. Они осмотривают место ЧП, ведут поиск и изымают вещественные доказательства. Одновременно идет допрос свидетелей.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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