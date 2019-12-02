Ледовые катки 2019-2020 в Тюмени: дата открытия, расписание, цены на билеты

Катание на коньках у тюменцев – одно из самых любимых зимних развлечений. Чтобы горожане активно нарезали круги на льду и чувствовали себя Евгением Плющенко, в сезоне 2019-2020 года в городе зальют 117 ледовых площадок и ледовых кортов. Ледовые катки 2019-2020 в Тюмени появятся около школ и разных учреждений допобразования, поэтому места хватит на всех и во всех районах города – от Войновки до Дома обороны, от Тюменской слободы до Мыса и Матмасс. Итак, вашему вниманию предлагаем полный перечень ледовых катков в Тюмени 2019-2020.

КАТОК У ДРАМТЕАТРА

На площади 400-летия Тюмени, возле Драматического театра, откроется одна из самых крупных ледовых площадок (около 4 тысяч квадратных метров). Её уже начали строить, но какого числа она откроется – пока не известно (скорее всего, к середине декабря). Чтобы посетителям было удобнее, здесь установят тёплую раздевалку, «домик» для проката коньков и небольшой фуд-корт. Стоимость аренды снаряжения сейчас уточняется.

Каток у Драмтеатра. Фото: администрация Тюмени

Каток у драмтеатра. Фото: Главкаток во VK

КАТОК У ТРЦ «СИТИ МОЛЛ»

Ещё один крупный каток – «Звёздный полюс» – разместится на парковке около ТРЦ «СИТИ МОЛЛ». Площадку начали обустраивать с 20 ноября и, чтобы лёд лёг равномерно, его укладывают с помощью распылителя – толщина льда составит 10 сантиметров. В планах – открыть большие горки с тюбингами и снежный городок со скульптурами. Торжественная вечеринка в честь открытия катка намечена на 7 декабря 2019. Здесь можно будет принять участие в различных семейных развлечениях и посетить фотозоны.

Каток "Звёздный полюс"

Стоимость: от 150 до 300 рублей (в зависимости от времени и дня недели). Утром и днём с понедельника по четверг с 12 до 18 часов – 150 рублей, вечером – с 19 до 22 часов – 250 рублей (в пятницу до 23 часов – 300 рублей). В выходные с 10 до 15 часов – 200 рублей, с 16 до 18 часов – 250 рублей, с 19 до 23 часов – 300 рублей.

Дополнительные услуги: заточка и прокат коньков, камера хранения и т.д. Действуют льготы для детей, школьников и студентов (при предъявлении документа), пенсионеров и инвалидов (при сопровождении одного человека).

КАТОК В «ПАРТИКОМ»

Одна из самых известных крытых площадок для катания на коньках – каток в ледовом дворце «Партиком». Кроме ровной поверхности льда, которая обновляется перед каждым сеансом, тюменцев ждёт зажигательная музыка и развлечения. Для тех, у кого коньков нет, работает прокат, пункт заточки коньков, охраняемые раздевалки, кафешка с бесплатной зоной Wi-Fi. Массовые катания проходят только по субботам и воскресеньям, и расписание каждую неделю меняется. Имейте в виду, что температура воздуха на арене +10, самый маленький размер коньков – 27.

Каток в "Партикоме". Фото: Партиком

Стоимость: за 1,5-часовой сеанс придётся выложить 350 рублей. Причём цена одинаковая, что с прокатом, что без. Дети до 7 лет катаются бесплатно.

КАТОК НА НАБЕРЕЖНОЙ

По традиции, большой каток площадью 2,5 тысячи квадратных метров появится на набережной реки Тура. Горожане могут не только активно покататься, но и полюбоваться зимним пейзажем Моста влюблённых. Согреться и переобуться можно будет в тёплых раздевалках, будет работать пункт проката коньков. Стоимость проката и дата открытия катка сейчас уточняется.

Каток на набережной. Фото: "Тюмень-наш дом"

ГДЕ ЕЩЁ?

Покататься на коньках в Тюмени в 2019-2020 году можно будет на Цветном бульваре, возле торгово-развлекательных центров «Остров» и «Фаворит», у рынка «Михайловский», в сквере Юности, у Дворца творчества и спорта «Пионер», а также на базах отдыха «Пруд Лесной» и «Верхний бор», сообщили в пресс-службе администрации Тюмени.

С полным списком ледовых катков 2019-2020 в Тюмени можно ознакомиться здесь (адреса, корты, площадки).

КСТАТИ

В течение «ледового» сезона управы, образовательные заведения и предприниматели, на чьей территории разбиты ледовые площадки, будут поддерживать лед в хорошем состоянии (чистить и заливать катки). В праздничные дни все площадки будут открыты до позднего вечера.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, как украсят Тюмень к Новому году – 2020. А ещё мы писали про то, куда поехать кататься на сноуборде и лыжах из Тюмени в сезон 2019-2020 и про новогодние корпоративы в Тюмени – 2020 (если вы ещё не решили, где отпраздновать Новый год – прочтите, может, найдёте что-то для себя). Если вы собираетесь покататься по городу и области на машине, стоит призадуматься о том, где отогреть свой автомобиль в морозы в Тюмени. Ну и о здоровье тоже не стоит забывать: про то, как пережить гололёд в Тюмени, мы писали здесь.