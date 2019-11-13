Скользкие улицы: как тюменцам без травм пережить гололед в ноябре 2019 года

В ближайшие дни жителям Тюмени следует быть предельно осторожными – в областном центре ожидаются неблагоприятные метеорологические явления в виде ледяного дождя и гололеда. «Комсомольская правда-Тюмень» собрала рекомендации травматологов, а также лайфхаки, как устойчиво передвигаться по гололеду.

РЕКОМЕНДАЦИИ ВРАЧЕЙ

Травматологи ОКБ №2 настоятельно рекомендуют в период смены погоды быть предельно внимательными и в гололедицу соблюдать простые меры предосторожности при передвижении на улице.

Так, врачи советуют по возможности выходите заранее, чтобы никуда не торопиться. При этом обувь должна быть обязательно удобной и устойчивой. Передвигаться следует мелкими шажками, опираясь на всю ступню и не поднимая ноги высоко, словно скользя на маленьких лыжах.

Также на ходу следует воздержаться от разговоров по мобильному телефону и не следует держать руки в карманах - лучше развести их чуть в стороны, это поможет удержать равновесие. В противном случае возрастает вероятность не только падения, но и тяжести травмы, перелома. Пожилым людям в гололед следует брать с собой трость с наконечником, возможно шипованным, чтобы предотвратить скольжение при опоре на нее. И ни в коем случае не следует перебегать проезжую часть, так как тормозной путь у автомобилей в это время значительно увеличивается.

Обувь должна быть обязательно удобной и устойчивой. Фото pixabay.com

ЛАЙФХАКИ, КАК НЕ ПОСКОЛЬЗНУТЬСЯ

Первое, на что следует обратить внимание, выходя из дома в гололед, это на обувь, насколько она удобно и устойчива. Можно заранее обезопасить себя от падения на скользкой поверхности, воспользовавшись популярными способами усилить «сцепление» подошвы и с тротуаром.

Итак, самый общедоступный антискользящий материал – это лейкопластырь. Первая помощь не только при порезах. Наклеивать его следует на сухую и чистую поверхность – два лейкопластыря крест-накрест в верхней и 2 в нижней части подошвы. Такой способ поможет сделать обувь устойчивее, только если нет слякоти. На всякий случай следует взять лейкопластырь с собой, на случай, если первая конструкция отклеится.

Самый общедоступный антискользящий материал – это лейкопластырь. Фото pixabay.com

Лучшее сцепление с дорогой также обеспечит приклеенный к подошве войлок или наждачная бумага. Первый материал лучше крепить на суперклей, ко второму подойдет и двухсторонний скотч. Оба способа более долговечны и смогут помочь пережить несколько дней гололеда, сделав походку более устойчивой.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВСЕ-ТАКИ ПОСКОЛЬЗНУЛСЯ

Если вы все-таки упали, то не спешите подниматься, советуют врачи. Лучше сначала приподнять голову, пошевелить ногами и руками. Вставать можно только в том случае, если нет острой боли.

- Последствия игнорирования травм могут быть плачевными. Принимая перелом за ушиб, можно заполучить перелом со смещением, вылечить который будет гораздо сложнее, - отметили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

При сильном ушибе не стоит заниматься самолечением, а нужно скорее обратиться в травмпункт. Фото пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской области

В ведомстве призвали не заниматься самолечением, а как можно скорее обратиться в травмпункт или в поликлинику к врачу-хирургу по месту прикрепления.