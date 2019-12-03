2019-12-03T13:09:21+03:00
Общество

Без жилья, но с ипотекой: девушку, у которой несправедливо отбирают квартиру, отправили в полицию

Юрист разработала стратегию защиты для героини «Комсомолки»
Лидия Шумкова
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Девушка в августе прошлого года купила в ипотеку однокомнатную квартиру и лишилась ее по решению суда. Фото с сайта cn72.ruДевушка в августе прошлого года купила в ипотеку однокомнатную квартиру и лишилась ее по решению суда. Фото с сайта cn72.ru
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История Ани Сарибекян, о которой «Комсомолка» узнала в ноябре этого года, вызвала отклик со стороны общества. Напомним, девушка в августе прошлого года купила в ипотеку однокомнатную квартиру. А через год лишилась ее по решению суда, потому что настоящей владелицей квартиры признали дольщицу Светлану Солдатову. Но двухмиллионная ипотека на 19 лет осталась при Ане.

Читатели в большинстве своем поддержали девушку, а кто-то даже давал конкретные советы, что делать в такой ситуации. Предлагали обращаться в верховный суд, банкротиться, создать петицию по сложившемуся тяжелому положению, обратиться в приемную полпреда в Тюменской области, к правозащитникам, депутатам. Читательница Татьяна даже напомнила о законе N 299-ФЗ от 2 августа этого года, согласно которому человеку полагается компенсация за жилье в случае признания сделки незаконной.

На проблему Ани откликнулась и юрист, директор группы компаний «СБПР» Екатерина Браун. Она встретилась с девушкой и бесплатно проконсультировала ее.

ПОДОЗРЕНИЯ

Встреча с юристом состоялась накануне. Екатерина Браун посмотрела документы, которые были на руках у Ани, и оценила ситуацию. По словам юриста, на момент судебного разбирательства девушке нужно было подавать встречное исковое заявление, но она этого не сделала, поскольку не знала о тонкостях судебного процесса, а адвокат по каким-то причинам не предупредил. Но это не значит, что все потеряно.

- Мы с Аней составили хронологию событий по отчуждению имущества и установили, в какой период произошло нарушение прав. Я ее отправила в полицию писать заявление. Дело в том, что, по моему мнению, там действовала группа лиц по предварительному сговору, - рассказала Екатерина.

Подозрение, прежде всего, вызвал гражданин Нерсисян, который фигурировал в сделке Ани. Известно, что аналогичным образом пострадал сосед девушки этажом выше. В его сделке Нерсисян также присутствовал. Отметим, что, по информации открытых источников, он входит в число учредителей ЖСК «Согласие».

- Получается, что ЖСК «Согласие» начал отчуждать имущество, не имея на это прав. Как я предполагаю, эта компания при должной осмотрительности должна была знать о том, что это имущество имеет своего долевого собственника, - пояснила юрист.

УМОЛЧАЛИ ИЛИ НЕ ЗНАЛИ?

Второй момент, на который Екатерина обратила внимание, связано с решением суда. Через месяц после того, как была совершена сделка, Ленинским районным судом было вынесено решение об отсутствии права собственности у компании «СтройПерспектива 2007». Той самой, что выступала продавцом в сделке с Аней Сарибекян.

- Истцом является та же дольщица Солдатова, которая обратилась с иском к «СтройПерспективе 2007» и признала отсутствие ее права собственности. Пока длилось судебное разбирательство, компания об этом умолчала и провела сделку с Аней. Соответственно, здесь тоже нужно смотреть, насколько они были добросовестны и действительно ли не знали о том, что есть притязания третьих лиц на это имущество, - подчеркнула Екатерина Браун.

В договоре купли-продажи «СтройПерспектива 2007» гарантирует, что объект недвижимости не заложен, в споре не состоит, право притязания третьих лиц отсутствует. При этом выписка по движению судебного дела доказывает, что судебное заседание уже шло в полную силу и к компании были предъявлены исковые требования Солдатовой.

Однако в «СтройПерспективе 2007» себя тоже считают пострадавшими, о чем заявили в разговоре с корреспондентом «Комсомолки». Там утверждают, что узнали обо всем только после продажи, когда у компании запросили все договоры купли-продажи, регистрацию и прочие документы.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Ане Сарибекян юрист посоветовала сфокусироваться на всех трех аспектах юридической защиты. Во-первых, обратиться в правоохранительные органы с просьбой возбудить уголовное дело и установить виновных лиц, совершивших правонарушение, которое повлекло причинение ей существенного вреда. Во-вторых - в кассационном порядке обжаловать решение, которое было принято по ее делу. И третье – выходить с иском к «СтройПерспективе 2007» о признании сделки недействительной.

- У Ани на руках все материалы, которым она почему-то не дает правильной правовой оценки. То ли в юристах разочаровалась, то ли есть еще какие-то причины. Вместе с тем, у нее огромное количество доказательств и большие шансы на выигрыш по делу с компанией-продавцом, - резюмировала юрист.

К слову, Аня сейчас подыскивает хорошего адвоката, насколько это позволяют ее финансы.

- От юриста почти все зависит, как выяснилось. И очень хотелось бы верить в лучшее. До последнего надеюсь на кассацию, хоть шансов и мало, - прокомментировала ситуацию Аня.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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