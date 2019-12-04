Ледяные и снежные горки 2019-2020 в Тюмени: где лучше покататься на тюбингах, ватрушках и санках с детьми

«Комсомольская правда – Тюмень» уже рассказывала о том, где покататься на коньках в Тюмени в 2019-2020 году, куда поехать кататься на сноуборде и лыжах из Тюмени в сезон 2019-2020 и где отметить новогодние корпоративы 2019-2020. Пришло время поведать вам ещё об одном зимнем развлечении – горках. В этом материале мы расскажем вам о том, где покататься на ледяных и снежных горках 2019-2020 в Тюмени. Поверьте, любители активного отдыха в накладе не останутся!

Калининский округ Тюмени

На территории Калининского округа Тюмени зимой 2019-2020 года можно будет прокатиться на 13 деревянных горках. Они появятся:

- в Комсомольском сквере;

- в сквере Болгаро-советской дружбы;

- в сквере Юности;

- по ул. Черепанова, 62;

- по ул. Бабарынка, 16-а;

- по ул. Воеводы Барятинского, 1;

- в Кузнечном переулке, 9;

- у Южного пруда;

- по Московскому тракту, 163;

- в квартале ул. Тюменской – ул. Ботанической (на аллеяе Выпускников);

- на территории у школы по ул. Вьюжной;

- в экопарке «Затюменский» (две горки).

Десять конструкций не превышают 2,5 метров, но для любителей экстрима есть горки и повыше. Самая большая деревянная горка – высотой 6 метров – появилась в экопарке «Затюменский». Горка пониже – высотой 4,5 метра – в Комсомольском сквере. Ещё одна горка высотой 3 метра тоже расположена в «Затюменском».

Специалисты уже выполнили первичную заливку на горках в Калининском округе, работы выходят на финишную прямую.

Катания на горках. Фото: администрация Тюмени

Центральный округ Тюмени

Мы вам уже рассказывали, что на Цветном бульваре в 2019-2020 году возведут ледяной городок, тематикой которого станет сказка «Конёк-горбунок». Не обойдётся и без оригинальных горок.

Одной из них станет пятиметровая снежная гора диаметром пять метров и покрытая ледяным слоем толщиной 0,3 метра. В горке проделают выступы и выемки, чтобы дети (и взрослые) смогли на неё залезать и посидеть на ледяном троне. Правда, учитывая ажиотаж, добраться до трона на вершине горы будет ой как не просто (но вы постарайтесь!)

Царь горы. Фото: администрация Тюмени

Другая горка – «Рыба-кит» высотой 2,5 метра и длиной 10 метров, сделанная из искусственного снега. Масштабную конструкцию соорудят в форме рыбы-кита (как и в сказке Ершова), который плавает в волнах из льда.

Рыба-кит. Фото: администрация Тюмени

Самая большая горка, которая появится на Цветном бульваре, – «Терем». Её построят из бруса и декоративных резных элементов из дерева (перила, балясины, конёк, ставни, откосы). Горка будет состоять из трёх основных башен и трёх скатов, один центральный – высотой 3,5 метра до пола, малые горки – высотой 2 метра до пола. Общая высота горки составит более 6 метров.

Теремок. Фото: администрация Тюмени

Ленинский округ Тюмени

Здесь уже практически всё готово к новогодним праздникам. Искусственная 15-метровая ёлочка уже радует глаз у Тюменского технопарка, до 10 декабря все предприятия, работающие в округе, украсят витрины и фасады зданий. Что касается горок, то здесь уже залито 8 горок, запланирована заливка 14 хоккейных кортов (на шести из них уже можно прокатиться).

Горки установлены: на ул. Минской, 53, в Сквере гимназистов, в Сквере ветеранов энергетики, в Школьном сквере и т.д.

Восточный округ Тюмени

Подготовка к Новому году здесь тоже не ограничивается одними украшениями - на территории округа установлены 9 зимних детских горок, сейчас их как раз заливают заливка. Также жители и гости Восточного округа смогут покататься на коньках на 12 кортах и двух ледовых площадках. Одна из них будет расположена на территории сквера Льва Ровнина, остальные – во дворах.

Чтобы вам удобнее было ориентироваться во времени и пространстве (читайте – в адресах, где расположены горки), в администрации Тюмени сделали очень удобную карту. На ней можно увидеть места установки деревянных горок, места установки новогодних ёлок, катки и ледовые площадки. Мы сделали скрин, но лучше пройдите по ссылочке.

Карта. Фото: администрация Тюмени

КСТАТИ

В пресс-службе городской администрации рассказали, что организации, которые занимаются содержанием горок, кроме заливки должны обустроить бортики. Также в их обязанности входит технический осмотр горок, заливка трещин (в случае необходимости) и очистка ступеней, стартовой площадки и поверхности скольжения от снега.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, как украсят Тюмень к Новому году – 2020. Если вы собираетесь покататься по городу и области на машине, задумайтесб о том, где отогреть свой автомобиль в морозы в Тюмени. Ну и о здоровье тоже не стоит забывать: про то, как пережить гололёд в Тюмени, мы писали здесь.