СЕГОДНЯ 19:49 2019-12-07T20:21:39+03:00

Тюменцам из пострадавшего при взрыве бытового газа дома предложили заселиться в гостиницу «Колос». Фото с сайта МЧС по Тюменской области

На предложение откликнулся один человек

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Жильцам многоэтажки с улицы Павла Шарова,10а на время проведения следственных и ремонтных работ предложили переселиться в гостиницу «Колос».

Руководитель пресс-службы администрации города Тюмени Гульнара Сидоркина рассказала, что в списках значатся 11 человек. На данный момент только одна женщина изъявила желание заселиться в гостиницу.

На месте ЧП, помимо экстренных служб и правоохранительных органов, находятся представители департамента по безопасности жизнедеятельности Тюмени. Жильцам пострадавшего дома предложили транспорт для перевозки вещей.

Напомним, взрыв бытового газа в четырехэтажном доме произошел сегодня, 7 декабря, около шести вечера. Погиб один человек, трое пострадали. Ударной волной повреждены окна нескольких квартир дома.

ИСТОЧНИК KP.RU