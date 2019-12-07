Тюменцам из пострадавшего при взрыве бытового газа дома предложили заселиться в гостиницу «Колос»
Жильцам многоэтажки с улицы Павла Шарова,10а на время проведения следственных и ремонтных работ предложили переселиться в гостиницу «Колос».
Руководитель пресс-службы администрации города Тюмени Гульнара Сидоркина рассказала, что в списках значатся 11 человек. На данный момент только одна женщина изъявила желание заселиться в гостиницу.
На месте ЧП, помимо экстренных служб и правоохранительных органов, находятся представители департамента по безопасности жизнедеятельности Тюмени. Жильцам пострадавшего дома предложили транспорт для перевозки вещей.
Напомним, взрыв бытового газа в четырехэтажном доме произошел сегодня, 7 декабря, около шести вечера. Погиб один человек, трое пострадали. Ударной волной повреждены окна нескольких квартир дома.
ИСТОЧНИК KP.RU