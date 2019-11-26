Девушка купила квартиру, из которой ее выгнали через неделю. Но ипотеку она заплатит

В сложную ситуацию попала тюменка Анна Сарибекян, которая в августе прошлого года купила в ипотеку однокомнатную квартиру. Сделка была чистой, без обременений. Девушка отремонтировала помещение, заселилась туда, но спустя неделю объявился другой претендент на квадратные метры - дольщица Светлана Солдатова. Больше года шли суды. Итоговое решение оказалось не в пользу Анны. Теперь тюменку выселяют из квартиры, но при ней остается ипотека. Ипотека на два миллиона рублей - на целых 19 лет. Как такое возможно – разбиралась корреспондент «Комсомольской правды-Тюмень».

Жилищная «путаница»

Камнем преткновения квартира оказалась из-за сложной истории дома. Его начало строить ООО «Тюмень-Лукойл-Строй» в далеком 2001 году за счет средств дольщиков. Но что-то пошло не так: даже спустя почти 10 лет компания не смогла завершить строительство. В 2010 году в рамках процедуры банкротства жилой дом передали для достройки и ввода в эксплуатацию ЖСК «Согласие». Новый застройщик поменял план здания, и те квартиры, которые когда-то покупали дольщики у «Тюмень-Лукойл-Строй», просто-напросто исчезли. Так произошло и в случае дольщицы Светланы, которая приобретала квартиру на третьем этаже дома. Ей ЖСК «Согласие» отказалось передавать жилье, ссылаясь на то, что тождественного договору помещения на третьем этаже дома нет.

Отстаивая свои права, Светлана подала в суд на застройщика и заказала экспертизу, чтобы доказать, что на третьем этаже существует единственный объект недвижимости, соответствующий техническим параметрам – «однушка» площадью 34,7 квадратных метров (квартира Солдатовой по договору 34,96 квадратов). Но информация об этих спорах нигде не фигурировала.

К тому времени помещение уже поменяло нескольких владельцев. Сначала право собственности на объект было зарегистрировано за Норайром Нерсисяном, потом перешло к Давиду Алексаняну, а после – к компании «СтройПерспектива 2007», которая выставила квартиру на продажу.

Кстати, Норайр Нерсисян, по информации из открытых источников, входит в число учредителей ЖСК «Согласие», а также возглавляет компанию «Аква-Инвест», которая была подрядчиком при достройке дома на Широтной. Объявления о продаже квартир на этом объекте от застройщика «Аква-Инвест» до сих пор встречаются. В то же время генеральный директор компании ООО «Стройперспектива 2007» Андрей Болохонов – учредитель компании ООО «Сибирьпромстрой», где сейчас генеральным директором является Давид Алексанян.

Незнание не доказательство?

О том, что дом был долгостроем, тюменка Анна Сарибекян не знала. Она готовилась купить свое первое жилье, взяв ипотеку в банке, и обратилась в риэлтерское агентство. Там ей предложили среди прочих ту самую злополучную квартиру стоимостью два миллиона рублей. По документам жилье было «чистое» – никаких обременений на нем не висело, запретов на сделки с недвижимостью тем более. И выписку в Росреестре выдали о том, что для совершения сделок по квартире согласия третьих лиц не требуется. Аня сделала выбор.

В августе 2018 года сделка благополучно завершилась. В том числе и банк, который тоже проверяет чистоту сделки, когда выдает ипотеку, не обнаружил никаких сюрпризов. Девушка сделала ремонт в помещениях и заселилась в свой новый дом. Спокойно она прожила там ровно неделю. А потом всплыла история с дольщицей, и Анна стала ответчиком в суде. Причем саму дольщицу, подавшую иск, участники процесса никогда не видели: в суде ее представлял юрист.

За год, прошедший с того момента, было уже два заседания. И Аня проиграла: суд признал сделку между Сарибекян и «СтройПерспективой 2007» незаконной, поскольку квартира на самом деле «СтройПерспективе 2007» не принадлежала. Настоящей владелицей жилья по решению суда стала Светлана Солдатова.

Ане же посоветовали подать в суд на продавца, чтобы получить назад свои деньги и закрыть ипотеку – ее-то никто не отменял. А пока девушке необходимо покинуть квартиру, которую она, как оказалось, занимает незаконно.

- У меня нет другого жилья. Придется снимать. И если сложить ежемесячную выплату по ипотеке и арендную плату – то это вся моя зарплата, - сокрушается девушка. – Даже на юристов уже денег не осталось, потратила все во время предыдущих судов.

Другого жилья у Анны Сарибекян нет, ей придется снимать квартиру, одновременно выплачивая ипотекуФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Кстати

В «СтройПерспективе 2007» себя тоже считают пострадавшими. Корреспонденту «Комсомолки» в компании ответили, что покупали жилье у физического лица, причем не в долевую собственность, а готовое.

- Мы в этой цепочке оказались такими же покупателями-продавцами. У нас был договор купли-продажи конкретной квартиры в доме, который уже построен, сдан в эксплуатацию и зарегистрирован. Мы прекрасно понимаем ситуацию – человек, который добросовестно взял ипотеку и платил проценты, пострадал необоснованно, у него отсудили квартиру. Если бы мы позже решили продавать этот объект недвижимости и держали его на балансе, то точно также оказались на месте Анны. Мы же тоже узнали обо всем после продажи – с нас запросили все договоры купли-продажи, регистрацию и прочие документы. Ничего не предвещало беды. Тут все расследование нужно вести вообще от застройщика, как так получилось, - прокомментировали в компании-продавце.

Хотя и по поводу застройщика в «СтройПерспективе 2007» говорят, что он без вины виноватый, потому что достраивал чьи-то огрехи по поручению властей и за счет собственных средств. Кроме того, в компании-продавце не понимают, почему дольщица тянула практически 10 лет, прежде чем требовать квартиру.

- Человек вкладывает свои деньги и вспоминает об этом спустя столько времени. Это странно, где она пропадала 10 лет, когда объект уже был продан несколько раз. Насколько нам известно, дольщица «тыкала пальцем», какую бы она хотела квартиру из тех, что давным-давно проданы. Она, конечно, свои права отстаивала, но вопросов в сложившейся ситуации очень много, - предположили в «СтройПерспективе 2007».

В компании также отметили, что юристы застройщика в курсе ситуации и готовятся подавать апелляцию в пользу Анны Сарибекян.

Если бы, да кабы

Юристы, изучавшие документы по этому делу, сомневаются, что квартиру получится вернуть. Однако можно подать в суд на продавца и получить деньги с учетом всех убытков.

Этого бы не потребовалось, если бы был застрахован титул. Он защищает покупателя от уже произошедших событий, которые не были известны на момент заключения сделки, в том числе если предыдущие сделки по продаже объекта недвижимости не были законными. Но у Анны Сарибекян такой страховки не было – ни в риэлтерском агентстве, ни в банке ее не предложили.

Как станут в дальнейшем развиваться события, пока неизвестно. Но точку в этом процесс ставить рано. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

СОВЕТ ЮРИСТА

Как купить квартиру и не оказаться на улице?

ТОП-5 советов от директора группы компаний «СБПР» Екатерина Браун, которые помогут обезопасить человека при покупке квартиры на вторичном рынке:

1. Запросить выписку о правах собственника на квартиру в Росреестре.

- В этой выписке имеются данные о том, кто является собственником и на каком основании возникло право собственности, - подчеркнула юрист.

2. Если право собственности зарегистрировано за собственником менее, чем шесть месяцев назад, то целесообразно запросить и исследовать расширенную выписку об «истории» квартиры – сведения о сделках, которые в отношении этой квартиры производились.

- Здесь нужно обратить внимание на то, сколько собственники владели недвижимостью до передачи прав следующему собственнику. Частая смена владельцев (владение квартирой менее, чем шесть месяцев) должна насторожить покупателя, - пояснила Екатерина.

3. Если есть сомнения в порядочности продавца- юридического лица, то следует провести дополнительное исследование с помощью онлайн-программ проверки деятельности предприятий: электронные базы данных отдельных ведомств (ФССП, ЕГРЮЛ, картотека арбитражных дел) позволяют получить ответ в течение 1-2 минут и бесплатно.

4. Если квартира приобретается с помощью риэлтора, то необходимо исследовать вопрос о наличии в договоре условий об ответственности агентства за чистоту сделки и компенсации в случае нарушения этого условия.

- Если агентство страхует риски утраты титула собственника и потери прав на недвижимость - при заключении договора с агентством требуйте выдачи условий программы страхования (в ней прописано, что является страховым случаем и порядок действий при наступлении страхового случая), а также указания в договоре о действии программы страхования в отношении этой сделки, - порекомендовала юрист.

5. При заключении договора купли-продажи необходимо проследить за тем, чтобы в договоре был указан в качестве продавца и деньги за покупку получил тот собственник, который значится в выписке из ЕГРН. Если продавцом выступает юридическое лицо – нужно требовать подтверждения полномочий того, кто совершает сделку от имени организации, на заключение такого договора (доверенность с правом совершения сделок по отчуждению имущества).