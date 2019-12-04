2019-12-04T15:54:07+03:00
Общество

Дело о взыскании 1 млн рублей с тюменца, опубликовавшего негативный отзыв в Instagram, передали в Арбитражный суд

Судья вынесла решение о неподсудности дела Калининскому районному суду [видео]
Алексей КОСЕНЧУК
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Дело о взыскании 1 млн рублей с тюменца, опубликовавшего негативный отзыв в Instagram, передали в Арбитражный судДело о взыскании 1 млн рублей с тюменца, опубликовавшего негативный отзыв в Instagram, передали в Арбитражный судФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Гражданский иск ООО «Никита» к тюменцу Никите Юдину за негативный отзыв в Instagram передали из Калининского районного суда Тюмени в Арбитражный суд Тюменской области. Об этом «Комсомольской правде» – Тюмень» сообщил сам Никита. По его словам, на первом судебном заседании он и его адвокат подняли вопрос о неподсудности дела Калининскому районному суду.

– Мы просили о том, чтобы его перенести в Арбитражный суд. Только вчера, на втором судебном заседании, судья Ксения Зарецкая рассмотрела этот вопрос и вынесла решение о неподсудности дела Калининскому районному суду. Дело перенесли в «Арбитраж». Пока дата следующего заседания неизвестна, ждём новостей, – рассказал «Комсомольской правде» – Тюмень» Никита Юдин.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что база отдыха «Куба», расположенная в посёлке Муллаши Тюменского района, подала в суд на молодого тюменца Никиту Юдина. Летом на своей страничке в Instagram парень опубликовал видео, в котором обвинил базу отдыха в гибели своего друга Степана. Обвинение увидели сотрудники ООО «НИКИТА» (именно на него зарегистрирована база отдыха), в результате чего с парня потребовали 888,6 тыс. рублей в качестве компенсации за защиту деловой репутации.

База отдыха требует с тюменца кругленькую сумму за пост в Instagram.

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Ролик с претензиями к «Кубе» впервые был опубликован ещё летом. Однако старый аккаунт Никиты был удалён, поэтому на днях он выложил видео на своей новой страничке. С этого момента пошла вторая волна общественного резонанса (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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