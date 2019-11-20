С жителя Тюмени хотят стрясти почти миллион за негативный отзыв в социальной сети

База отдыха «Куба», расположенная в посёлке Муллаши Тюменского района, подала в суд на молодого тюменца Никиту Юдина. Этим летом на страничке в Instagram парень опубликовал видео, в котором обвинил базу отдыха в гибели его друга Степана. По его словам, «там тонет огромное количество людей по вине руководства», а о безопасности и говорить не приходится. Обвинение увидело ООО «НИКИТА» (именно на него и зарегистрирована база отдыха). Как итог – с парня требуют 888,6 тыс. рублей в качестве компенсации за защиту деловой репутации.

База отдыха "Куба". Фото: страница базы во VK

- Никогда больше не ездите на озеро Муллаши, в том числе и на пляж «Куба». Его бы вообще закрыть. Если вам станет плохо в воде, вам никто не поможет, потому что нет ни одного спасателя. В прошлом году там потонуло 17 человек, в этом году – 2, в том числе мой очень близкий друг. Ему стало плохо в воде, а неподготовленные люди не смогли ему помочь. Это морально очень сложная жизненная ситуация, когда ты общаешься с человеком, видишься с ним почти каждый день. Вчера тебе говорят, что его не стало, а сегодня ты несёшь тело в катафалк. Никогда и никому не пожелаю этого, берегите себя и своих близких, - рассказал тюменец.

Погибший друг Никиты ЮдинаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Ролик с претензиями к «Кубе» впервые был опубликован ещё летом. Однако старый аккаунт Никиты был удалён, поэтому на днях он выложил видео на своей новой страничке. С этого момента пошла вторая волна общественного резонанса.

По данным картотеки Калининского районного суда, дело поступило в производство 17 сентября 2019 года. Истцом выступает ООО «НИКИТА», ответчиком – Никита Юдин. Причём компания подаёт в суд уже во второй раз – первое заявление компании вернули. Согласно второму исковому заявлению, первое видео Никиты посмотрели более 30 тысяч раз и оставили под ним более сотни комментариев. Якобы после этого выручка снизилась в разы: если в 2018 году за пять июльских дней они заработали 1,5 млн рублей, то за такой же период в 2019-м – 600 тысяч рублей. Кроме того, в документах указано, что смерть Стёпы признана несчастным случаем («признаков виновных действий или бездействий в деятельности работников пляжного клуба не выявлена»).

Скриншот картотеки Калининского районного суда города Тюмени

Между тем, по данным телеграм-каналов, «НИКИТА» ополчился на Никиту совсем не из-за видео, а из-за вранья по поводу количества погибших на водоёме. По словам представителей «Кубы», что в этом, что в прошлом году на водоёме утонуло по одному человеку.

Стоит сказать, что водоём на Муллашах в 2019 году не прошёл проверку МЧС, а значит, на пляже нельзя было купаться. Чем закончится вся эта история – узнаем уже 3 декабря, когда стороны встретятся в зале суда.