2019-12-05T06:48:30+03:00
Общество

Перед Новым годом тюменцам спишут долги

Правда, коснется это не всех. Рассказываем, кого именно
Марина Медведева
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Фото - Ahmad Ardity, PixabayФото - Ahmad Ardity, Pixabay
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Встретить Новый год с чистой совестью и спокойной душой предлагают тюменские энергетики. Акция, которую они запустили в декабре 2019 года предполагает, что тюменцы рассчитаются за долги перед оператором до 31 декабря. Напомним, в этом году 31 декабря – сокращенный, но рабочий день.

- Мы готовы аннулировать всю пеню за несвоевременную оплату электроэнергии всем, кто погасит долги и оплатит текущее потребление до 31 декабря 2019 года, - обещают энергетики.

Кстати, выполнившие условия предновогодней акции, получат в начале февраля 2020 года квитанцию с расчетами за январь 2020 года с аннулированными пенями.

Небольшое замечание: смогут ли должники в отношении которых уже вынесены судебные решения о взыскании задолженности и пени очистить таким образом «карму», не уточняется.

В общем, если счета за свет приходят к вам с пенями, акцией есть смысл воспользоваться, не доводя дело до суда. Потому что в этом случае можно избежать множества неприятных процедур в дальнейшем. Например, проблем при продаже квартиры, судебного взыскания задолженности или препятствий при выезде за границу страны.

КСТАТИ

В конце 2018 года участниками акции стали 75 тысяч клиентов «Газпром энергосбыт Тюмень». В общей сложности им списали и простили 7,8 млн руб. пени.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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