"Танцуют все!": в Тюмени высокопоставленный полицейский устроил банкет на премии подчиненных

СЕГОДНЯ 13:20 2019-11-29T15:17:53+03:00

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В Тюмени задержан сотрудник областной полиции. Мужчина обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве. На премии подчиненных он организовал банкет.

– Начальник одного из подразделений управления МВД по Тюменской области с августа по сентябрь 2017 года дал указание своим подчиненным подать рапорты на имя руководителя ведомства на оказание материальной помощи. Полученные премии, по версии полицейского, должны были пойти на финансирование конкурса «Лучший по профессии». Таким образом сотрудники получили 182 тысяч рублей, которые передали обвиняемому, – рассказали в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Как выяснилось, деньги ушли не по назначению. Внезапно часть суммы отправилась на организацию банкета, остальные деньги полицейский оставил себе. Кроме того, стало известно, что с ноября по декабрь 2017 года страж порядка собрал с подчиненных по 5 тысяч рублей. Полученную сумму в размере 30 тысяч рублей он присвоил себе.

В настоящее время обвиняемый задержан. Мужчина полностью признал свою вину и согласился помочь следствию. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в областном центре задержан и заключен под стражу начальник управления охраны общественного порядка Виталий Шундрик. Именно о его преступлениях рассказали в СКР.

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ИСТОЧНИК KP.RU