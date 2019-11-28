2019-11-28T08:57:29+03:00
Происшествия

«Идет чистка рядов»: в Тюмени арестован высокопоставленный полицейский

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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В Тюмени арестован высокопоставленный полицейский. Фото - УМВД по Тюменской области.В Тюмени арестован высокопоставленный полицейский. Фото - УМВД по Тюменской области.
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В Тюмени арестован задержан и заключен под стражу начальник управления охраны общественного порядка Виталий Шундрик. Мужчина подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, на него заведено уголовное дело.

– В настоящее время в управлении оперуполномоченными собственной безопасности последовательно реализуются мероприятия по чистке рядов от неблагонадежных и не чистых на руку сотрудников. По собранным собственной безопасностью материалам следственными органами Следственного комитета принято решение о возбуждении уголовного дела, – сообщила корреспонденту «Комсомольской правды – Тюмень» начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Тюменской области Светлана Новик.

Ранее «Комсомольская правда – Тюмень» писала, что Ленинский арбитражный суд Тюмени решил заключить под домашний бывшего главного полицейского Тюменской области Юрия Алтынова. В отношении него возбуждено уголовного дела по статье «Взятка в особо крупном размере».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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