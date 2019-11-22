2019-11-22T15:37:57+03:00
Происшествия

Экс-главу УМВД по Тюменской области Юрия Алтынова, которого подозревают в получении взятки, отправили под домашний арест

Общая сумма взятки составила 400 тысяч рублей
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: УМВД по Тюменской области во VKФото: УМВД по Тюменской области во VK
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Ленинский арбитражный суд Тюмени сегодня, 22 ноября, принял решение заключить под домашний арест экс-главу УМВД по Тюменской области, генерала-майора Юрия Алтынова до 20 декабря. Постановление вынесено в связи с возбуждением уголовного дела по статье «Взятка в особо крупном размере».

По информации портала «Мегатюмень», в суде были приложены две справки управления ФСБ, что Юрий Алтынов может скрыться от следствия. По данным из документов, он подавал рапорт главе МВД Владимиру Колокольцеву на выезд на Украину. По словам Алтынова, в Незалежной живёт его мать, которая серьёзно болела. Правда, спустя некоторые время генерал-майор отказался от поездки.

Уголовное дело против Юрия Алтынова было возбуждено по обвинению во взятках, которые ему передавали друзья – iPhone X, часы и сумку Montblanc. Общая сумма составила 400 тысяч рублей. Перед судом Алтынов находился в изоляторе временного содержания.

Напомним, накануне сотрудники ФСБ и 4-го СУ СК РФ в Екатеринбурге устроили обыск в УМВД по Тюменской области и нагрянули домой к Юрию Алтынову. Были изъяты компьютеры из рабочего кабинета экс-главы УМВД по Тюменской области и из кабинетов его заместителей. Из дома полицейского также изъяли компьютер и телефоны.

Ранее «Комсомольская правда – Тюмень сообщала о том, что Юрий Алтынов освободил пост руководителя управления МВД по Тюменской области. Причина ухода весьма банальна – он достиг возраста, который позволяет уйти на пенсию. Указ об освобождении от должности 4 ноября подписал президент России Владимир Путин. Рапорт об отставке теперь уже бывший глава регионального УМВД подал в конце сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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