Юрий Алтынов покинул пост начальника тюменской полиции

Юрий Алтынов освободил пост руководителя управления МВД по Тюменской области. Причина ухода весьма банальна – он достиг возраста, который позволяет уйти на пенсию.

Указ об освобождении от должности подписал накануне, 4 ноября, президент России Владимир Путин. Документ появился на официальном портале правовой информации. Этим же указом глава РФ освободил от занимаемых должностей 11 генералов от МВД, МЧС и Следственного комитета.

На открытии современного административно-жилого комплекса для участкового уполномоченного полиции в селе Лопазное. Фото - Фото - УМВД России по Тюменской области.

О том, что Юрий Алтынов уйдет с поста, стало известно 27 сентября. В этот день глава регионального УМВД подал рапорт об отставке. Как сообщала пресс-секретарь ведомства Светлана Новик, мужчина поблагодарил личный состав за добросовестную работу и службу и выразил надежду, что накопленный положительный опыт и традиции полиции сохранятся и будут преумножены. Тогда временно исполняющим обязанности руководителя областной полиции стал заместитель Алтынова – Валерий Суворов.

При Юрии Алтынове в регионе снизились показатели преступности, а также увеличилось доверии население в отношении сотрудников правоохранительных органов. При его руководстве были раскрыты резонансные уголовные дела, такие как дело "банды ФСБ" и дело банды, похищавшей и убивавшей бизнесменов.

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