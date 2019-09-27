2019-09-27T08:36:47+03:00
Происшествия

От 5 до 15: в Тюмени осуждены члены банды, похищавшей и убивавшей бизнесменов

Банды вымогали у предпринимателей деньги
Вадим Бегун
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В Тюмени осуждены члены банды Леонтьева. Фото - pixabay.com.В Тюмени осуждены члены банды Леонтьева. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени вынесен приговор по уголовному делу в отношении шести человек. Мужчины обвинялись в бандитизме, покушении на похищении человека, похищении человека, вымогательстве, краже, использовании заведомо подложного документа, причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности, а также в организации покушения на убийство по найму.

– Сергей Леонтьев в 2010 году создал банду для похищения предпринимателей и вымогательства у них денежных средств. В июле 2012 года злоумышленники похитили бизнесмена, когда тот в садоводческом товариществе остановился возле контейнеров выбросить мусор. Потерпевшего перевезли в лесополосу, где держали в автомобиле и требовали в качестве выкупа за освобождение 4 миллионов рублей. Тот попытался сбежать, но один из бандитов проломил ему обухом топора голову. Труп был закопан в лесу, найти его так и не удалось, – рассказали подробности злодеяний преступников в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Деятельность банды была пресечена правоохранительными органами в июне прошлого года. Суд назначил двум подсудимым 5 лет заключения в исправительной колонии строгого режима, остальным – 11, 14, и 15 лет лишения свободы. Организатор покушения убийства по найму осужден к 8 годам заключения. Также стало известно, что с мужчин взыщут более 23 миллионов в счет морального и материального вреда в пользу родственников погибших и потерпевших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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