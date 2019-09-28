Начальник УМВД России по Тюменской области Юрий Алтынов подал рапорт об отставке

СЕГОДНЯ 09:50 2019-09-28T09:50:48+03:00

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Начальник УМВД России по Тюменской области, генерал-майор полиции Юрий Алтынов вчера, 27 сентября, подал рапорт об отставке. Как сообщает «Тюменская линия» со ссылкой на начальника отдела информации и общественных связей УМВД России по Тюменской области Светлану Новик, причина ухода – достижение возраста, который позволяет уйти на пенсию.

По словам Светланы Новик, Юрий Алтынов поблагодарил личный состав за добросовестную работу и службу. Генерал-Майор выразил надежду, что накопленный положительный опыт и традиции полиции сохранятся и будут преумножены.

Врио руководителя областной полиции стал заместитель Юрия Алтынова – Валерий Суворов.

Между тем, сообщается, что подача рапорта – ещё не уход в отставку. Юрий Алтынов в настоящее время является начальником УМВД России по Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU