Следователи передали дело банды тюменских чекистов в Уральский суд

СЕГОДНЯ 10:59 2019-04-16T10:59:42+03:00

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В Уральский окружной военный суд поступило уголовное дело в отношении трех членов преступной группировки, состоявшей из сотрудников правоохранительных органов Тюменской области.

Фигуранты процесса – Гладких, Кобылин и Синяков – работали в РУ ФСБ по Тюменской области и, по версии следствия, причастны к особо тяжким преступлениям, совершаемым в регионе на протяжении нескольких лет. Как уточнили в пресс-службе суда, дело поступило 8 апреля этого года к судье Константину Абасову. Но предварительных слушаний пока не назначено, поскольку судья изучает материалы и смотрит ходатайства. Только после этого будет определена дата.

Напомним, в декабре 2018 года Уральский окружной военный суд уже приговорил одного из участника банды бывшего военнослужащего РУФСБ России по Тюменской области лейтенанта запаса Короткова. За убийства при отягчающих обстоятельствах, за совершенные организованной группой кражу, разбой, мошенничества в особо крупном размере, за угоны автомобилей с применением насилия и хулиганства, совершенном группой лиц по предварительному сговору, его осудили на 24 года при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Срок он отбывает в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, ему назначен штраф в размере 500000 рублей и лишение воинского звания «лейтенант запаса».

ИСТОЧНИК KP.RU