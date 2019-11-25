Итоги недели: публикуем главные новости Тюмени и Тюменской области с 18 по 24 ноября 2019

Вы уже, наверное, привыкли, что каждое утро понедельника «Комсомольская правда – Тюмень» рассказывает о главных событиях минувшей недели. Если вы что-то не успели прочитать на неделе с 18 по 24 ноября, то у вас есть возможность сделать это сейчас. Итак, наши итоги.

1). Главная новость минувшей недели – Послание губернатора Тюменской области Александра Моора депутатам облдумы (уже второе по счёту). Глава региона рассказал обо всех достижениях и проблемах области. Также Александр Моор предложил объявить 2020 год Годом сельского предпринимательства, и заместитель губернатора, директор департамента АПК региона Владимир Чейметов поддержал это решение. Как отметил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев, одним из ключевых тезисов ежегодного Послания губернатора стали сроки реализации новой инвестиционной стратегии. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области Лариса Невидайло подчеркнула, что послание вызвало у неё волнение и гордость за Тюменскую область. А депутаты Тюменской облдумы Виктор Рейн и Инна Лосева заявили о том, что зал слушал Послание губернатора на одном дыхании.

Послание губернатора Тюменской областиФото: Пресс-служба губернатора Тюменской области

2). Ещё одна новость, о которой стоит рассказать – это решение Ленинского районного суда заключить под домашний арест экс-главу УМВД по Тюменской области, генерала-майора Юрия Алтынова. Постановление вынесено в связи с возбуждением уголовного дела по статье «Взятка в особо крупном размере». Ранее мы рассказывали о том, что Юрий Алтынов освободил пост руководителя управления МВД по Тюменской области. Причина ухода весьма банальна – он достиг возраста, который позволяет уйти на пенсию. Рапорт об отставке теперь уже бывший глава регионального УМВД подал в конце сентября.

Экс-начальник УМВД по Тюменской области Юрий Алтынов. Фото: группа УМВД по региону во VK

3). Продолжая криминальную тему, стоит сказать, что в конце прошлой недели в Тюменской области по подозрению в терроризме задержаны десять человек. Следователи уже возбудили уголовные дела. Вот здесь мы даже называли имена людей, которые были задержаны.

Арестованы 10 человек по подозрению в терроризмеФото: Татьяна Коркина

4). Конфликт между тюменцем Александром Лобовым и руководством детского сада №158 дошёл до суда. В сентябре этого года его сына не пустили в образовательное учреждение без результатов пробы Манту, и настойчивый отец подал иск в суд.

Суд из-за манту. Фото: скриншот с видео

5). Ещё один суд пройдёт в Тюмени 3 декабря. База отдыха «Куба» подала в суд на молодого тюменца Никиту Юдина из-за отрицательного отзыва на странице в Instagram. Парень обвинил базу отдыха в гибели его друга Степана. По его словам, «там тонет огромное количество людей по вине руководства», а о безопасности и говорить не приходится. Обвинение увидело ООО «НИКИТА» (именно на него и зарегистрирована база отдыха). Как итог – с парня требуют 888,6 тыс. рублей в качестве компенсации за защиту деловой репутации.

С Никиты Юдина требуют почти 1 млн рублейФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

6). Жительницу Тюмени Анну Ануфриеву, более известную как «чиновницу, раздевшуюся для Playboy», продолжают преследовать несчастья. Сначала звезда мужского глянца лишилась работы, а теперь и собственной квартиры. Анна Ануфриева стала широко известна после того, как порадовала читателей мужского журнала Playboy откровенными фото. Девушка долгое время лидировала в голосовании конкурса «Девушка года», однако победу урвать не удалось. После того, как она потеряла работу, Аня долго не горевала, а пошла и снова разделась. Правда, несчастья стали преследовать девушку: она заявила, что её выселяют из Тюмени. Позже у неё появилась конкурентка, которая потеснила Аню в конкурсе.

Экс-чиновница лишилась квартирыФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

7). Ну, и, наконец, на сладкое оставили вам новогоднюю тематику. До Нового года осталось совсем немного времени, и вот-вот город превратится в настоящую зимнюю сказку. В этом году площадки украсят арт-объектами в стиле сказки «Конёк-Горбунок». А вот здесь мы рассказывали, куда поехать из Тюмени отдохнуть на горнолыжные курорты Урала.