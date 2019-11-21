Послание тюменского губернатора вызвало у Ларисы Невидайло гордость за регион

СЕГОДНЯ 12:57 2019-11-21T13:09:54+03:00

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Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области Лариса Невидайло поделилась своими эмоциями после заслушивания послания Александра Моора. Она отметила, что оно вызвало у нее гордость за регион и волнение.

– Некоторые предложения от предпринимательского сообщества вошли в послание. Основное из них: единый день отчетности. Сейчас часто меняется законодательство, и до сих пор в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности существует административные барьеры. Даже крупный бизнес, имея в своем штате финансистов, юристов, все равно сталкивается с трудностями. Что тогда говорить о среднем и малом бизнесе?! – заявила Невидайло.

Она сообщила, что служба уполномоченного раз в полгода проводила анализ контрольно-надзорной деятельности, а затем вместе с руководителями и бизнесменами разбирала результаты.

– Таким образом, предприниматели получали ответы на свои вопросы, надзорные органы слышали предприниматели. Многие правонарушения заменялись на предупреждения и штрафы. Теперь такие дни будут системно: раз в полгода или раз в три месяца, как сказал губернатор, – резюмировала Лариса Невидайло.

ИСТОЧНИК KP.RU