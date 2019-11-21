2019-11-21T14:21:55+03:00
Экономика

Андрей Пантелеев: один из ключевых тезисов Послания губернатора – сроки реализации новой инвестиционной стратегии

Заместитель губернатора прокомментировал выступление Александра Моора
Алексей КОСЕНЧУК
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Фото: Тюменская линияФото: Тюменская линия
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Одним из ключевых тезисов ежегодного Послание губернатора Тюменской области стали сроки реализации новой инвестиционной стратегии, которая ответит на несколько вопросов: где наши перспективы, где наши точки роста и почему одни предприятия – в передовиках, а другие – в стагнации. Об этом заявил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев на пресс-подходе после выступления Александра Моора.

- На эти вопросы ответит научно-образовательный центр, мы должны сформулировать ключевые направления, которые у каждого муниципального образования должны быть конкретно обрисованы. Они должны затрагивать крупный, средний и малый бизнес: мы должны услышать каждого, - отметил Андрей Пантелеев.

Напомним, сегодня, 21 ноября, губернатор Тюменской области выступил со вторым по счёту посланием «О положении дел в области и перспективах ее развития» за период работы на посту главы региона. Губернатор отметил, что 2019 год принес области немало побед и достижений, и в год 75-летия субъекта грех не вспомнить успехи региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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