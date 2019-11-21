Губернатор Тюменской области выступает с ежегодным посланием о положении дел в регионе

Губернатор Тюменской области выступает с очередным посланием «О положении дел в области и перспективах ее развития». Церемония проходит в эти минуты в ДК «Нефтяник». Это второе по счету послание Александра Моор за период работы на посту главы региона.

Губернатор отметил, что 2019 год принес области немало побед и достижений, и в год 75-летия субъекта грех не вспомнить успехи региона.

- Тюменская земля всегда и привлекала, и рождала по-настоящему больших людей. Так было, так есть… и так будет. Мы благодарны всем титанам духа и дела, заложившим основы сегодняшнего уклада тюменской жизни. Сейчас я хочу заверить наших ветеранов – ваше дело продолжается. Инновации, стремительно входящие в нашу жизнь, – это и есть заложенная вами традиция. Традиция тюменского прорыва в будущее, - сказал Александр Моор.

По словам губернатора, таким прорывом стал Западно-Сибирский научно-образовательный центр. Глава региона подчеркнул, что это великолепный пример уникальной творческой синергии, которую порождает многосоставный характер большой Тюменской области.

- Именно тесное партнерство с северными округами стало в этом сюжете нашим главным конкурентным преимуществом. Так мы должны – и будем – действовать и во всех иных сферах, - подчеркнул Александр Моор.

Обращаясь к депутатам регионального парламента, губернатор подвел итоги за год, минувший с предыдущего послания. Так, за 2018 год достигнуты серьезные успехи в социальной сфере. Открыты 3 новых школы, 4 детских сада. Распахнули двери для пациентов новые поликлиники в Тюмени, а в районных центрах заработали 11 ФАПов. Открылся многопрофильный центр «Мать и дитя».

Продолжилась активная работа и по обеспечению доступности занятий физической культурой и спортом для населения. К системе учреждений добавилось два новых спортивных комплекса, а также один крытый каток.

Наряду со спортом, не менее пристальное внимание уделяется культурно-досуговому направлению. Так, за 2018 год на территории региона открылось еще три культурных центра. Работа в этом направлении продолжается.

Успешным стал год и для агропромышленного сектора. За девять месяцев 2019 года продукции сельского хозяйства произведено на сумму 53,9 млрд рублей, индекс производства составил 107,5 процента к январю-сентябрю 2018 года в сопоставимой оценке (по РФ – 103,6 процента).

- За 2019 год в Тюменской области открылось 20 новых производств. Знаковым стало открытие завода по переработке картофеля на 30 тысяч тонн агрофирмы «КРиММ», - сказал Александр Моор.

Тюменская область продолжает наращивать и свой инвестиционный потенциал, запуская на своей территории серьезные промышленные предприятия. Так, в Тобольске реализуется самый масштабный российский нефтехимический проект за всю историю, входящий также в число крупнейших в мире - строительство завода «ЗапСибНефтехима». Новый комплекс будет производить 500 тыс. тонн полипропилена и 1,5 млн тонн полиэтилена в год.

Рост региональной экономики, обеспечивающий увеличение налоговой части бюджета, позволят области уделять серьезное внимание транспортной инфраструктуре. Только за 2018 год в регионе было отремонтировано 600 километров дорог, а в текущем году завершилась реализация еще одного масштабного дорожного проекта – была открыта Тюменская кольцевая дорога.