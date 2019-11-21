СЕГОДНЯ 12:24 2019-11-21T12:24:45+03:00

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Послание губернатора Тюменской области – содержательное с точки зрения человеческого критерия. Такое мнение высказал заместитель губернатора, директор департамента агропромышленного комплекса Тюменской области Владимир Чейметов. По его словам, каждый человек на себе ощущает комфортность проживания, доступность медицинского обслуживания и продуктов питания.

В интервью корреспонденту «Комсомольской правды – Тюмень» Владимир Чейметов также прокомментировал слова Александра Моора о лидерстве Тюменской области среди российских регионов по урожайности овощей и зерновых культур.

- Для того, чтобы сохранить лидерство, мы будем повышать производительность труда, для этого есть соответствующие программы, есть успешный опыт наших лидеров – агрофирмы «КРиММ». Даже имея наивысшие показатели на территории России, она не собирается останавливаться на достигнутом и будет продолжать увеличивать урожайность, совершенствовать технологию производства и в таком же ключе будем подтягивать крестьянско-фермерские хозяйства, работать с производителями других, востребованных на рынке, культур. Есть видение и понимание того, как нам дальше двигаться, - подчеркнул Владимир Чейметов.

Учитывая то, что Тюменская область – регион не только нефтегазовый, но и сельскхозяйственный, Владимир Чейметов поддержал решение губернатора объявить 2020-й Годом сельского предпринимательства. По его словам, то, что необходимо создавать условия для полноценного развития предпринимательства на селе – это абсолютно верно.

- Хочу сказать, что заняться сельским хозяйством может каждый, но желание не всегда переходит в эффективное производство. Лучшие практики – научить не только производить продукцию, но и грамотно её продавать, продвигать, производить продукты, аналогов которых нет на рынке. В этом будет задача аграрного направления. Не будем забывать, что большое количество услуг в сельской местности полноценно не реализуется, это тоже формат малого предпринимательства. Я уверен, что всё у нас получится, - заключил Владимир Чейметов.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда - Тюмень», регион стал лидером среди регионов России по урожайности овощей: показатель в регионе составил 490 центнеров с гектара. Второе место у Астраханской области, третье - у Нижегородской. Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в весе после доработки составил почти 1,5 млн тонн при урожайности 22,4 центнера с гектара. Это на 12% выше уровня 2018 года. По урожайности регион находится в УФО на 1 месте, по территории Сибири и Дальнего Востока - на 2 месте.

ИСТОЧНИК KP.RU