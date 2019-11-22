В Тюменской области по подозрению в терроризме задержаны десять человек

Десять человек из Тюмени подозреваются в участии в запрещённой в России международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (Исламская партия Освобождение). Сообщение об этом появилось сегодня, 22 ноября, на страничке пользователя Петявэла-Чехломей Ринат-Абд-Ар-Рахман-Багави. В качестве доказательства мужчина привёл фотографию официального документа.

Фото Постановления о задержании. Фото: Петявэла-Чехломей Ринат-Абд-Ар-Рахман-Багави

Фото Постановления о задержании. Фото: Петявэла-Чехломей Ринат-Абд-Ар-Рахман-Багави

По данным инсайдера, обыски проходили у десятерых человек:

Сайбаталова Марата,

Тимканова Алима,

Бариева Руслана Абдулганиевича,

Абдрафикова Дамира Винеровича,

Идрисова Рафиса,

Ташбулатова Айдара Ренатовича,

Фомина Руслана Викторовича,

Махкамова Фарруха Фарходбековича,

Махмудова Шахбоза,

Осмонкулова Туратбека.

- Обыски ФСБ начала одновременно у всех в 6 утра местного времени. Фаррух Махкамов был один в квартире, и, после обыска, были видны следы крови в комнате. Марат Сайбаталов навещал дочь в Казани, которая является студенткой университета, в тот же день Марата вывезли в Тюмень. По запросу следователя Тимура Минниханова, подозреваемого Алима Тимканова увезли на допросы в Казань. Следователь Минниханов, ведёт параллельно такое же дело, только в отношении казанских мусульман. По неизвестным причинам Фарруха Махкамова, гражданина Узбекистана, поместили в ИВС. Током пытали Рината Хайрулина и Шахбоза Махмудова, - рассказал инсайдер на своей страничке в соцсети.

Суд над подозреваемыми прошёл 21 ноября, именно там им избрали меру пресечения. Однако подробностей пока нет – известно лишь то, что сейчас всех перевезли в СИЗО города Тюмени.

Скриншот сообзения инсайдера.

ОФИЦИАЛЬНО

Как сообщили в пресс-службе ФСБ РФ, специальная операция проводилась не только в Тюменской области, но и в Москве и Татарстане. Однако количество подозреваемых с источником разится. По данным ФСБ, в общей сложности пресечена деятельность двух главарей и семи участников запрещённой в России международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».

- Установлено, что члены структуры вели антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого «всемирного халифата», разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти. Группировка вела целенаправленную работу по формированию в российских регионах сетевых закрытых структур МТО, решались задачи, связанные с финансовым обеспечением противоправной деятельности. Они распространяли среди жителей террористическую идеологию, осуществляли вербовку в свои ряды местных мусульман, - отметили в ведомстве.

Во время задержания у преступников изъяли огромное количество запрещённых в России пропагандистских материалов «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», гаджетов, дисков и флешек, которые они использовали при ведении противоправной деятельности. Сейчас в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела. В Тюменской области дело ведёт его замначальника СО РУФСБ России по Тюменской области А. Сухарева.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/745385" frameborder="0"></iframe> ФСБ опубликовала видео задержания исламистов в Москве, Татарстане и Тюменской области.

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