2019-04-13T16:06:29+03:00
Происшествия

Что известно о хозяине дома в Тюмени, где скрывались боевики

По словам жителей ближайших домов, молодой человек не был шумным соседом
Поделиться:
Комментарии: comments1
Телефон, указанный в объявлении, не отвечает. Фото из соцсетейТелефон, указанный в объявлении, не отвечает. Фото из соцсетей
Изменить размер текста:

Вероятным собственником дома на Амурской, 118 в Тюмени, где базировались террористы, может быть Тимур Медов. Именно от него выложено объявление о продаже объекта на популярном сервисе Авито.

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ

Объект площадью 98 кв.м продается за 2,8 миллиона рублей. К дому прилагается участок в 5 соток. В описание объявления сказано, что жилая постройка находится в отличном состоянии, оборудована необходимой техникой, есть мебель. Также отмечается, что дом в собственности и продается срочно. При этом владелец готов рассмотреть вариант обмена на авто.

Объявление о продаже дома выложено 8 апреля. Фото avito.ru

Объявление о продаже дома выложено 8 апреля. Фото avito.ru

На сайте объявление размещено 8 апреля 2019 года. Так же известно, что тот же Тимур Медов с 10 апреля 2018 года продал через сервис плазменный резак, колеса на автомобиль "Ниссан", бетономешалку, два мотоцикла и другие вещи. Мужчина также отдал в добрые руки кота-сфинкса.

Обратив внимание на даты размещения объявлений, можно предположить, что подготовку к планируемым терактам группа начала год назад. Пик реализации плана, по всей видимости, пришелся на лето. Именно в этот период Мамедов наиболее активно распродавал имущество.

Так дом выглядел изнутри до событий , произошедших в ночь с 12 на 13 апреля. Фото avito.ru

Так дом выглядел изнутри до событий , произошедших в ночь с 12 на 13 апреля. Фото avito.ru

В социальной сети "ВКонтакте" поисковик выдает чуть более 20 профилей с аналогичными именем и фамилией. Больше всего привлекает один из них, с указанием в статусе «все пройдет и это тоже». Вместо фото аккаунта – устрашающее изображение. Страница закрыта, а пользователи был в сети в последний раз 12 апреля в 18.33.

В сети "Одноклассники" Тимур называл себя Эмиссаром

В сети "Одноклассники" Тимур называл себя Эмиссаром

В сети "Одноклассники" Тимур активно выставлял фотографии с 2011 года, только называл себя Эмиссаром Медовым. Последний его визит был сделан 22 июня 2018 года. Там же он сообщил о себе, что родился 12 августа 1988 года, окончил школу и Тюменский коммерческо-финансовый колледж Облпотребсоюза.

Последний раз в "Одноклассниках" Тимур-Эмиссар был 22 июня 2018 года

Последний раз в "Одноклассниках" Тимур-Эмиссар был 22 июня 2018 года

НЕ БЫЛ ШУМНЫМ СОСЕДОМ

Жители ближайших домов, расположенных на противоположной стороне улицы Амурской, рассказали, что вероятным хозяином дома был молодой человек кавказской национальности. Соседи иногда общались с ним, но в последний раз видели осенью, а его машину – зимой.

Молодой человек занимался спортом и вел активный образ жизни. Фото со страницы Эмиссара Медова на ok.ru

Молодой человек занимался спортом и вел активный образ жизни. Фото со страницы Эмиссара Медова на ok.ru

- Не сказать, чтобы он прям постоянно жил здесь. Например, каждое утро зимой убирал снег, или стабильно утром уходил на работу, а вечером приходил, - сообщила группа соседей.

Соседи из ближайших домов также отметили, что несмотря на возраст парня, шумных вечеринок в доме никогда не наблюдалось. Если встречи с друзьями какие-то и случались, то проходили тихо и исключительно внутри дома.

- Был у него приятель один. Высокий, без бороды. Все пытался разговор со мной завязать, то прикурить спросит, то еще что-то по-соседски спросить, - рассказал один из мужчин, проживающих в районе Амурской улицы.

В 2014 году Тимур ездил в Дагестан, о чем рассказал в "Одноклассниках". Фото со страницы Эмиссара Медова на ok.ru

В 2014 году Тимур ездил в Дагестан, о чем рассказал в "Одноклассниках". Фото со страницы Эмиссара Медова на ok.ru

На фотографиях, размещенных в социальных сетях, соседи узнали предполагаемого владельца дома Тимура Медова. Правда, некоторые помнят его еще без бороды. Проживал в Тюмени и вел довольно активный и здоровый образ жизни. Катался на велосипеде и мотоцикле, регулярно ходил в спортзал.

По некоторым сведениям, родители Тимура Медова умерли несколько лет назад, но соседи помнят мужчину по имени Руслан, который называл себя отцом молодого человека.

Жители этого района в целом говорят, что их улицы отличались особой тишиной и спокойствием. Здесь никогда не было никаких драк и конфликтов, тем более ничего подобного не происходило.

Напомним, в ночь на 13 апреля 2019 года в ходе проведенной сотрудниками управления ФСБ по Тюменской области контртеррористической операции ликвидированы два вооруженных боевика террористической организации ИГИЛ (запрещенная на территории РФ). Они скрывались в одном из частных домов, расположенных на улице Амурской в Тюмени.

Состояние дома после проведенной силовиками операции. Фото СУ СКР по Тюменской области

Состояние дома после проведенной силовиками операции. Фото СУ СКР по Тюменской области

- В доме, где находились бандиты, обнаружены и изъяты два автомата Калашникова, два самодельных взрывных устройства и элементы к ним, религиозная литература, видеозаписи и фотографии, - сообщили в Следственном управлении СКР по Тюменской области.

В настоящее время назначены несколько экспертиз, устанавливаются все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Проезд по улице возле дома пока закрыт, даже для тех, кто живет рядом. Чтобы проехать гражданам приходится показывать паспорт, где указан адрес регистрации.

Местные жители рассказали, как проходила КТО в Тюмени.

В Тюмени возле дома, где прятались боевики, до сих пор никого не пускают.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Юргинском районе будут производить мраморную говядину
Более 9 тысяч тюменских выпускников смогут бесплатно учиться в техникумах и колледжах
Тюменские механизаторы «Даматы» планируют выйти на поля уже в апреле
Тюменцам рассказали, почему нельзя выбрасывать ветки в мусорный контейнер
Жители Тюменской области выбирают лучших танцоров
Переработка картофеля в Тюменской области будет идти по голландским технологиям
Коллекция уникальных изданий тоболяков пополнила фонд Государственной библиотеке Югры
Ориентировщики Тюмени открывают летний сезон
Тюменцы могут поддержать финалисток «Мисс Россия 2019»
Для Тотального диктанта в Тюмени организовано 19 площадок
В Тюменской области назвали победителей конкурса «Живая классика»
Погода 13 апреля в Тюмени: холодает
На двух улицах Тюмени запретят левый поворот
На реке Иртыш в Тобольском районе спасли рыбака
У гостиницы "Восток" в Тюмени маршрутка сбила подростка
Три школьника Тюменской области отправятся на «Живую классику» в Артек
За два года в Тюменской области новоселами станут почти полторы тысячи человек
Злостный алиментщик в Тюмени погасил все долги ради новой работы
Ремонтные работы на тюменских улицах проводят в темное время суток
За поджог сухой травы тюменцам грозят крупные штрафы
Тюменская школьница стала призером биологической олимпиады МГУ
В экопарке «Затюменский» сожгли деревянного лося
В Тюмени участились случаи краж велосипедов
Родителей Тюмени призывают сделать окна домов безопасными
Гилевскую рощу в Тюмени назвали образцовым примером для тиражирования по России