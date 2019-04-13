Что известно о хозяине дома в Тюмени, где скрывались боевики

Вероятным собственником дома на Амурской, 118 в Тюмени, где базировались террористы, может быть Тимур Медов. Именно от него выложено объявление о продаже объекта на популярном сервисе Авито.

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ

Объект площадью 98 кв.м продается за 2,8 миллиона рублей. К дому прилагается участок в 5 соток. В описание объявления сказано, что жилая постройка находится в отличном состоянии, оборудована необходимой техникой, есть мебель. Также отмечается, что дом в собственности и продается срочно. При этом владелец готов рассмотреть вариант обмена на авто.

Объявление о продаже дома выложено 8 апреля. Фото avito.ru

На сайте объявление размещено 8 апреля 2019 года. Так же известно, что тот же Тимур Медов с 10 апреля 2018 года продал через сервис плазменный резак, колеса на автомобиль "Ниссан", бетономешалку, два мотоцикла и другие вещи. Мужчина также отдал в добрые руки кота-сфинкса.

Обратив внимание на даты размещения объявлений, можно предположить, что подготовку к планируемым терактам группа начала год назад. Пик реализации плана, по всей видимости, пришелся на лето. Именно в этот период Мамедов наиболее активно распродавал имущество.

Так дом выглядел изнутри до событий , произошедших в ночь с 12 на 13 апреля. Фото avito.ru

В социальной сети "ВКонтакте" поисковик выдает чуть более 20 профилей с аналогичными именем и фамилией. Больше всего привлекает один из них, с указанием в статусе «все пройдет и это тоже». Вместо фото аккаунта – устрашающее изображение. Страница закрыта, а пользователи был в сети в последний раз 12 апреля в 18.33.

В сети "Одноклассники" Тимур называл себя Эмиссаром

В сети "Одноклассники" Тимур активно выставлял фотографии с 2011 года, только называл себя Эмиссаром Медовым. Последний его визит был сделан 22 июня 2018 года. Там же он сообщил о себе, что родился 12 августа 1988 года, окончил школу и Тюменский коммерческо-финансовый колледж Облпотребсоюза.

Последний раз в "Одноклассниках" Тимур-Эмиссар был 22 июня 2018 года

НЕ БЫЛ ШУМНЫМ СОСЕДОМ

Жители ближайших домов, расположенных на противоположной стороне улицы Амурской, рассказали, что вероятным хозяином дома был молодой человек кавказской национальности. Соседи иногда общались с ним, но в последний раз видели осенью, а его машину – зимой.

Молодой человек занимался спортом и вел активный образ жизни. Фото со страницы Эмиссара Медова на ok.ru

- Не сказать, чтобы он прям постоянно жил здесь. Например, каждое утро зимой убирал снег, или стабильно утром уходил на работу, а вечером приходил, - сообщила группа соседей.

Соседи из ближайших домов также отметили, что несмотря на возраст парня, шумных вечеринок в доме никогда не наблюдалось. Если встречи с друзьями какие-то и случались, то проходили тихо и исключительно внутри дома.

- Был у него приятель один. Высокий, без бороды. Все пытался разговор со мной завязать, то прикурить спросит, то еще что-то по-соседски спросить, - рассказал один из мужчин, проживающих в районе Амурской улицы.

В 2014 году Тимур ездил в Дагестан, о чем рассказал в "Одноклассниках". Фото со страницы Эмиссара Медова на ok.ru

На фотографиях, размещенных в социальных сетях, соседи узнали предполагаемого владельца дома Тимура Медова. Правда, некоторые помнят его еще без бороды. Проживал в Тюмени и вел довольно активный и здоровый образ жизни. Катался на велосипеде и мотоцикле, регулярно ходил в спортзал.

По некоторым сведениям, родители Тимура Медова умерли несколько лет назад, но соседи помнят мужчину по имени Руслан, который называл себя отцом молодого человека.

Жители этого района в целом говорят, что их улицы отличались особой тишиной и спокойствием. Здесь никогда не было никаких драк и конфликтов, тем более ничего подобного не происходило.

Напомним, в ночь на 13 апреля 2019 года в ходе проведенной сотрудниками управления ФСБ по Тюменской области контртеррористической операции ликвидированы два вооруженных боевика террористической организации ИГИЛ (запрещенная на территории РФ). Они скрывались в одном из частных домов, расположенных на улице Амурской в Тюмени.

Состояние дома после проведенной силовиками операции. Фото СУ СКР по Тюменской области

- В доме, где находились бандиты, обнаружены и изъяты два автомата Калашникова, два самодельных взрывных устройства и элементы к ним, религиозная литература, видеозаписи и фотографии, - сообщили в Следственном управлении СКР по Тюменской области.

В настоящее время назначены несколько экспертиз, устанавливаются все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Проезд по улице возле дома пока закрыт, даже для тех, кто живет рядом. Чтобы проехать гражданам приходится показывать паспорт, где указан адрес регистрации.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/703003" frameborder="0"></iframe> Местные жители рассказали, как проходила КТО в Тюмени.