2019-04-13T13:27:37+03:00
Происшествия

В тюменском доме, где пряталась боевики, найдены оружие и взрывные устройства

На месте работают сотрудники Следственного комитета России [видео]
Маргарита КАЛИНКИНА
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В доме по улице Амурской, 18 в Тюмени найдены религиозные книги, автоматы Калашникова и взрывные устройства. Фото Управления СКР по Тюменской областиВ доме по улице Амурской, 18 в Тюмени найдены религиозные книги, автоматы Калашникова и взрывные устройства. Фото Управления СКР по Тюменской области
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Оружие, элементы взрывных устройств и другие запрещенные предметы изъяты из сгоревшего дома по улице Амурская, 18 в Тюмени. Ночью в нем были ликвидированы два вооруженных бандита, которые принадлежали террористической организации ИГИЛ (запрещенная на территории РФ).

В комнатах обгоревшего дома найдены два автомата Калашникова, два самодельных взрывных устройства и элементы к ним, религиозная литература, видео и фотографии. Об этом сегодня сообщили в областном управлении Следственного комитета СКР.

По данному факту уже возбуждено уголовное дело. Бандитов обвиняют в подготовке к массовому убийству людей (ч.1 ст.30 ч.2 п. п. «а, е, ж» ст.105 УК РФ) и попутке убийства сотрудников правоохранительных органов (ст.317 УК РФ).

В доме сразу после завершения контртеррористической операции осмотрены дом и его участок, назначены несколько экспертиз, в том числе судебно-медицинские, пожарно-техническая, молекулярно-генетические. Сейчас эксперты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, операция по задержанию боевиков началась накануне в 21.56. Мероприятиями руководил начальник регионального управления ФСБ. К месту были стянуты все спецподразделения полиции, сотрудники МЧС и Росгвардии, дежурили также врачи и спасатели. Четыре улицы частного сектора были оцеплены, а жители домов эвакуированы в безопасное место.

В Тюмени в перестрелке уничтожены двое террористов.

В итоге операция успешно завершилась, никто из местного населения и силовиков не пострадал. Сгорел только дом, где укрывались бандиты. Остальные дома и постройки не тронуты. Утром, когда оцепление было снято и людям разрешили вернуться домой, на месте происшествия еще оставались дежурить пожарные машины МЧС. В 11 часов уехали и они.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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