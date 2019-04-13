В Тюмени отменен режим контртеррористической операции

В Тюмени отменен правовой режим контртеррористической операции. Он был введен накануне, 12 апреля, в 21 час 56 минут в границах улиц Новоселов, Магнитогорская, Локомотивная, Федерации. В 6 часов 23 минут 13 апреля его сняли, все специальные меры и временные ограничения отменены.

Об этом сообщили в оперативном штабе Тюменской области. Контртеррористическая операция завершена. Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди сил правопорядка нет.

Напомним, накануне в Тюмени прошла операция по задержанию членов ячейки ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная на территории РФ). По данным регионального управления ФСБ, диверсанты планировали серию терактов в местах массового пребывания людей в городе. Бандиты, оказавшие вооруженное сопротивление, были нейтрализованы.

Проведение дальнейших мероприятий по пресечению возможных террористических актов будет осуществляться в рамках деятельности антитеррористической комиссии Тюменской области.