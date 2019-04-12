В Тюмени во время спецоперации ликвидировали боевиков, планировавших теракты в людных местах

В Тюмени проходит операция по задержанию членов ячейки ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная на территории РФ). По данным регионального управления ФСБ, диверсанты планировали серию терактов в местах массового пребывания людей в городе.

ОЦЕПИЛИ РАЙОН

Мирные жители не постарадали во время контртеррористической операции в ТюмениФото: Оперативная съемка

По сообщениям очевидцев, около 22 часов вечера по центру Тюмени промчалось несколько десятков машин со включенными мигалками. Жители города предположили, что возможно проходят учения.

Чуть позже в социальных сетях начала появляться информация о том, что полицейскими оцеплен район Маяка. Так, одна из местных жительниц сообщила, что жителей ближайших домов полицейские эвакуировали. При этом никто из представителей силовых структур не сообщил, как скоро люди смогут вернуться в свои квартиры. Их разместили в расположенном неподалеку лицее №34. Скорее всего, людям придется провести там ночь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/702936" frameborder="0"></iframe> В Тюмени началась контртеррористическая операция.

- На районе много военных, спецназа и других силовых структур. Оцепили улицу Локомотивную, перекрыли выезд с района, - написал один из подписчиков популярной группы «ЧС Тюмень» во Вконтакте.

ТЕРРОРИСТЫ ЛИКВИДИРОВАНЫ

Чуть позже выяснилось, что на Маяке сотрудники ФСБ проводили операцию по задержанию членов запрещенной в РФ организации ИГИЛ. К жилому району стянули сотрудников всех городских и областных силовых структур. Сообщается, что жилые дома временно были отключены от электроснабжения, в районе работали глушилки сотовой связи.

результате последовавшей перестрелки были нейтрализованы, - отметили в НАК. Сейчас на месте происшествия работают все оперативные службы городаФото: Оперативная съемка

Оперативный штаб в Тюменской области подтвердил информацию о том, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий РУФСБ России по Тюменской области была получена информация о нахождении в одном из частных домов Тюмени вооруженных приверженцев международной ИГИЛ. Они планировали совершить террористические акты в местах массового пребывания людей.

- В целях недопущения совершения террористического акта и для обеспечения безопасности граждан начальником РУФСБ России по Тюменской области принято решение о проведении контртеррористической операции, - говорится в официальном сообщении Национального антитеррористического комитета.

Руководил операцией начальника РУФСБ России по Тюменской области.

Без применения силы не обошлось. Террористы попытались оказать правоохранительным органам сопротивление, и были ликвидированы. Эту информацию подтвердили в Национальном антитеррористическом комитете.

Боевики отказали сопротивление при задержании и были уничтоженыФото: Оперативная съемка

- Были 3-6 хлопков, потом стрельба. Все в панике, нам военный закричал - гражданские уходите, - рассказал один из местных жителей.

На территории введен правовой режим контртеррористической операции. По предварительным данным, террористы ликвидированы. В ходе контртеррористической операции они оказали вооруженное сопротивление. Согласно источникам, подозреваемых ликвидировали ответным огнем.

По предварительным данным, ликвидировано двое злоумышленников. Никто из мирных жителей или бойцов спецслужб не пострадал.