Тюменцы спонсировали террористов: ФСБ и следком удалось пресечь преступную деятельность

Тюменцы оказались замешаны в терроризме. О том, что из Тюменской области шло финансирование деятельности запрещенных на территории Российской Федерации международных террористических организаций, сообщили в ФСБ и Следственном комитете РФ. Кроме тюменцев, деньги переводили жители еще восьми регионов - республик Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской, Ингушетия, Татарстан, Москвы и Санкт-Петербурга, Краснодарского и Ставропольского краев.

Как выяснилось в ходе расследования, конспиративный центр управления финансированием терроризма находился на территории Кабардино-Балкарской Республики. Отчеты о проделанной работе направлялись кураторам за рубеж. Оперативники и следователи провели масштабную контртеррористическую операцию и поймали организаторов.

- Под видом благотворительности организаторами было собрано более шести миллионов рублей, которые переводились за рубеж для совершения преступлений террористической направленности в Сирийской Арабской Республике. В организацию было вовлечено более ста сторонников идеи установления «Всемирного Халифата», - отметили в ФСБ России.

Под видом благотворительности организаторы собрали более шести миллионов рублей. Фото: скриншот с видео ФСБ России

В результате проведенных мероприятий задержано два человека. Как уточнили в СК России, под подозрение попали 25-летний мужчина и его 30-летняя сестра. Мужчине уже предъявлено обвинение. По версии следствия, парочка с февраля 2015 года собирала деньги для финансирования международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда Российской Федерации) через сеть Интернет. Для этого брат с сестрой создали группу в мессенджере «Телеграм», в которую приглашали всех заинтересованных лиц, согласившихся спонсировать терроризм.

Кроме того, следователи московского СК России совместно с сотрудниками ряда подразделений ФСБ обыскали более 90 жилищ контрагентов. Там они обнаружили и изъяли около 60 банковских карт, наличные средства в размере шести тысяч долларов США, 10 мобильных устройств, планшетные компьютеры и ноутбуки, литературу экстремистского толка.

В отношении контрагентов, в том числе из города Москвы, в настоящее время возбуждены и расследуются уголовные дела. Мероприятия, направленные на привлечение всех участников преступной деятельности к уголовной ответственности, продолжаются.

КСТАТИ

В апреле этого года в Тюмени проводилась контртеррористическая операция, в ходе которой были ликвидированы два вооруженных бандита, принадлежавших террористической организации ИГИЛ (запрещенная на территории РФ). В доме, где они прятались, были найдены оружие и взрывные устройства.

ФСБ России и СК РФ задержали организаторов, финансирующих терроризм .Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело об организации финансирования терроризма, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 205.1 УК РФ. По версии следствия, с февраля 2015 года брат с сестрой, находясь на территории Кабардино-Балкарской Республики, осуществляли сбор денежных средств для финансирования международной террористической организации Исламское государство (запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда Российской Федерации) через сеть Интернет. В том числе они создали группу в мессенджере Телеграм , в которую приглашали всех заинтересованных лиц, согласившихся финансировать указанную запрещенную организацию. В этот период под видом благотворительности было собрано более 6 млн рублей, которые переводились за рубеж для совершения преступлений террористической направленности в Сирийской Арабской Республике. Преступная деятельность, которую удалось пресечь во взаимодействии с ФСБ России и Федеральной службой финансового мониторинга, осуществлялась на территории Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесской республики, Ингушетии, Татарстана, Москвы и Санкт-Петербурга, Краснодарского и Ставропольского краев, а также Тюменской области. В ходе предварительного следствия задержаны 2 человека 25-летний мужчина, которому предъявлено обвинение, и его 30-летняя сестра. Следователем одного из отделов столичного СК России совместно с сотрудниками ряда подразделений ФСБ проведено более 90 обысков в жилищах лиц, являющихся контрагентами фигурантов уголовного дела. Обнаружено и изъято порядка 60 банковских карт, денежные средства в сумме около 6 тысяч долларов США,10 мобильных устройств, планшетные компьютеры и ноутбуки, литература экстремистского толка. В отношении контрагентов, в том числе из города Москвы, возбуждены и расследуются уголовные дела. Следователи во взаимодействии с оперативными сотрудниками продолжают мероприятия, направленные на привлечение всех участников преступной деятельности к уголовной ответственности. Расследование по уголовному делу продолжается.

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