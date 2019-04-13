Дом, в котором засели ликвидированные в Тюмени боевики, был выставлен на продажу

Тюмень вернулась к обычной жизни. Ночные события, к счастью, для большинства горожан прошли незамеченными. В 6 часов 23 минуты в городе отменен режим контртеррористической операции. Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди силовиков нет.

О событиях в районе «Маяка» напоминает лишь сгоревший злополучный дом по улице Амурской, 118, где находились боевики. Еще утром возле него дежурили машины МЧС. Ни один другой дом в этом районе не пострадал и тюменцы очень благодарны спецслужбам.

О ночных события напоминает только сгоревший дом, где были боевики. Другие дома не пострадали. Фото Алены Ивановой

Ночью всех жильцов близлежащих домов пришлось экстренно эвакуировать. Порядка ста человек были размещены в безопасном и тщательно охраняемом месте, людей обеспечили всем необходимым. Четыре улицы частного сектора были оцеплены, но сейчас движение по ним открыто. Угрозы никакой нет. Все эвакуированные жильцы вернулись домой и многие из них отсыпаются.

Новых соседей почти не заметили

Тюменцы, живущие по соседству, рассказывают, что дом был выставлен на продажу и чтобы не пустовал, хозяева его сдавали. Новые жильцы заселились недавно. Вели себя тихо, внимания к себе не привлекали. Никто из соседей что-то особенное рассказать о квартирантах не смог. То, что в доме кто-то есть, они поняли лишь по свету в окнах по вечерам.

Действительно, дом подходящий под описания, выставлен на сайтах продажи недвижимости. За него просили 2 миллиона 900 тысяч рублей. В объявлении владельцы обещали, что это тихое и спокойное место для семейного отдыха.

Объявление о продаже дома размещено на нескольких сайтах о продаже недвижимости

События ночи тюменцы обсуждают в социальных сетях

О непростой ночи большинство горожан узнали утром в социальных сетях. Некоторые восприняли прошедшие события как постановку, другие возмущены такой реакцией. Те, кто следил за событиями, пережили сильный стресс.

- Почитаешь комментарии и «волосы дыбом», - возмутилась одна из горожанок Елизаветта Шкерина. - Наши жизни спасают чьи-то мужья и сыновья, а тут все шутки шутят. Силовики делают все, чтобы избежать массовой «мясорубки», а некоторые «диванные критики» ворчат, что им «спать не дают», «работать не умеют, надо по-тихому брать». Как вооруженных бандитов брать по-тихому?

С ней согласны сотни горожан и понимают, что было сделано все, чтобы не допустить трагедии.

- У них задача не в прятки играть с боевиками, а как можно быстрее их уничтожить, тут не до тишины, - пояснил один из горожан Антон Ротай.

На месте дома, где прятались боевики, остался мусор и обгоревшие стены. Фото областного Управления СКР по Тюменской области

Слаженно действовали и силовики, и гражданские

Утром свою глубокую признательность за проведение успешной операции выразил глава региона Александр Моор. Он отметил: «Мы привыкли к тому, что живём в Сибири и многие проблемы современного мира просто не доходят до нас».

- Вчера в городе прошла реальная контртеррористическая операция. Были ликвидированы два боевика, присягнувшие запрещённой в России террористической организации ИГИЛ. Эти люди готовили в Тюмени теракт, - сообщил губернатор.

Он поблагодарил специалистов ФСБ, руководившей всей операцией и раскрывшей боевиков, сотрудников МВД и Росгвардии, которые сработали как один механизм.

- Хочу сказать особое спасибо жителям этого района, жителям города за терпение и спокойствие. В ситуациях, когда на счету каждая минута, организованные действия граждан - незаменимая помощь, - добавил глава региона.

Он подчеркнул, что вчерашние события показали, не зря так серьёзно в области относятся к учениям и другим подготовительным мероприятиям.

- Наша безопасность - наша общая забота! Мы живём в современном мире и всегда есть риск проникновения каких-нибудь угроз извне. С этим вызовом мы справились. Уверен, справимся и с любым другим, - добавил в заключение Александр Моор.

Задержание боевиков началось поздно вечером

Напомним, что в Тюмени прошла операция по задержанию членов ячейки ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная на территории РФ). Контртеррористическая операция была объявлена 12 апреля, в 21 час 56 минут. По данным регионального управления ФСБ, диверсанты планировали серию терактов в местах массового пребывания людей в городе. Улицы Новоселов, Магнитогорская, Локомотивная, Федерации были оцеплены, а жители этого района эвакуированы. К месту операции были стянуты все силы регионального ФСБ, УМВД, МЧС, Росгвардии. Район был оцеплен от газа и электричества, глушились все сигналы связи. Боевикам предложили сдаться, но они оказали сопротивление и были ликвидированы. В 6 часов 23 минуты операция была завершена.

КСТАТИ:

В настоящее время по данному факту следственными органами Следственного комитета России по Тюменской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.30 ч.2 п.п. «а, е, ж» ст.105 УК РФ (приготовление к убийству двух и более лиц общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору) и ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).

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