«В детском саду № 158 Тюмени грубо нарушают право детей на образование и на добровольную туберкулинодиагностику (пробу Манту)». С таким заявлением выступил в социальных сетях отец шестилетнего Савелия Александр Лобов. По словам отца, он «не против прививок и не за прививки». Он – за «соблюдение прав и свобод граждан».

СПРАВКА НЕ ОТ ФТИЗИАТРА

На видеокадрах, которые мужчина выложил в социальных сетях, видно, как он приносит справку в детский сад. На ней написано: «ребёнок соматически здоров и может посещать детское учреждение». Тем не менее, медик в допуске отказала: справка-то не от фтизиатра (врач, который занимается выявлением, лечением и профилактикой туберкулеза, - прим. ред.).

- Вы отказываетесь от пробы манту, а я не могу вам дать допуск к посещению детсада, - говорит медицинский работник детского сада. – Я работаю на основании приказа, который мне дала администрация. Если бы в справке было написано «от врача-фтизиатра», тогда нет вопросов – допуск вы бы получили.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/733841" frameborder="0"></iframe> В Тюмени ребёнку запретили посещать детский сад из-за отказа от «манту».

То же самое Александру сказала и.о. заведующей детским садом Марина Алексеева.

- В зависимости о того, когда вы предоставите документ, заверенный определённым образом, ребёнок будет допущен в учреждение, - отметила она.

Справка, с которой пришёл Александр. Фото: Александр Лобов

В разделе «Медицинская страничка» на официальном сайте детского сада чёрным по белому написано:

- Дети, направленные на консультацию в противотуберкулезный диспансер, родители или законные представители которых не представили в течение 1 месяца с момента постановки пробы Манту заключение фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулезом, не допускаются в детские организации. Дети, туберкулинодиагностика которым не проводилась, допускаются в детскую организацию при наличии заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания. Решение об отсутствии заболевания ребенка туберкулезом принимает врач-фтизиатр противотуберкулезного диспансера, - говорится на сайте.

В городском департаменте образования «Комсомольской правде – Тюмень» подтвердили, что требования сотрудников детского сада законны. Руководство учреждения следует санитарно-эпидемиологическим правилам. Несмотря на это, Александр обратился с претензиями о недопуске ребёнка в детский сад в региональную прокуратуру и к уполномоченному по правам ребенка в Тюменской области.

Папа намерен идти до конца.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

СЛОВО СПЕЦИАЛИСТАМ

Медики сходятся в мнении: говорить о том, вредно или полезно ставить пробу «манту», могут только специалисты. По словам главного детского иммунолога-аллерголога Тюмени Надежды Казакевич, те медицинские работники, которые её ставят, проходят специальное обучение в противотуберкулёзном диспансере.

- Эти люди знают, какими шприцами и какими иглами пользоваться, какие сроки годности у вводимого препарата – все правила прописаны. Нужно слышать профессионалов. Люди, которые каждый день видят больных туберкулёзом, сумеют правильно рассказать мамам и папам, зачем нужна проба манту, - рассказала врач.

Сегодня в качестве препарата для реакции манту используют туберкулин – неспецифический аллерген для выявления нарастания инфицирования туберкулёза. Как рассказала главврач Областного противотуберкулезного диспансера Наталья Пирогова, туберкулин – это белок с добавленными консервантами – фенолом и поверхностно-активным веществом Твин-80. В таком виде препарат сохраняется 1,5 года и совершенно безопасен для детей.

Сегодня в качестве препарата для реакции манту используют туберкулинФото: pixabay.com

- С одной дозой туберкулина ребёнок получает 0,25 миллиграммов фенола, при этом каждый день в организме каждого человека вырабатывается в тысячу раз больше – 250 миллиграммов. Поверхностно-активное вещество Твин-80 – официально разрешённое, используется во всех детских кремах, лосьонах и шампунях. Сам туберкулин стандартизирован с 1952 года и работает по всей России. С того же времени токсичность препарата не зарегистрирована, - отметила Наталья.

МНЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

Надо сказать, что тюменцы полностью поддержали решение руководства детсада о недопуске Савелия.

- Правильно отказали. Почему привитые, здоровые дети должны подвергаться риску заболеть от не привитого носителя возможной заразы? В общем пост типичной яжмамашки, реализующей столь глупым и бездумным образом свои амбиции. Видимо комплексы детства и желание любым путём обратить на себя внимание, - отмечают пользователи.

- Я одна не понимаю, что за проблема принести справку от фтизиатра? И зачем нужно так бомбить во все паблики? Очередная попытка «антипрививочников» привлечь к себе внимание.