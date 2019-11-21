2019-11-21T14:17:25+03:00
Экономика

Депутаты Тюменской облдумы: зал слушал Послание губернатора на одном дыхании

Виктор Рейн и Инна Лосева рассказали, чем запомнилось выступление главы региона
Алексей КОСЕНЧУК
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Фото: Иван ГорбуновФото: Иван Горбунов
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Заместитель председателя Тюменской областной Думы Виктор Рейн прокомментировал Ежегодное послание губернатора Тюменской области Александра Моора. Как отметил народный избранник, ему понравилась сама подача информации: не было непонятных цифр, зато были освещены достижения региона и проблемные вопросы.

- Если мы хотим принимать правильные управленческие решения, мы должны чётко понимать, что людей действительно беспокоит. Он сделал акцент на здоровье, демографии, институте семьи. Зал встретил аплодисментами новые социальные дополнительные обязательства по укреплению института семьи, по поддержке семей материнским капиталом. Сегодня мы видим демографический провал, и маткапитал станет стимулом к созданию семьи. Чистое, хорошее, светлое выступление, - подчеркнул парламентарий.

Председатель комитета по экономической политики и недропользованию Инна Лосева поддержала коллегу и отметила, что Ежегодное послание было оптимистичным и жизнеутверждающим. По её словам, весь зал слушал Александра Моора на одном дыхании.

- Особенностью сегодняшнего послания стало то, что все достижения региона были проанализированы, а все поставленные задачи – преломлялись через губернатора как через человека и через его семью, - говорит народная избранница. – Не было сухих цифр, зато были чёткие ответы по количеству построенных детских садов, школ и дорог. Главное, о чём сказал губернатор: во всём надо опираться на человека, на его смекалку, силу духа и коллективную работу.

Напомним, сегодня, 21 ноября, губернатор Тюменской области выступил со вторым по счёту посланием «О положении дел в области и перспективах ее развития» за период работы на посту главы региона. Губернатор отметил, что 2019 год принес области немало побед и достижений, и в год 75-летия субъекта грех не вспомнить успехи региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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