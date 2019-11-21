Послание губернатора Тюменской области – 2019: Александр Моор рассказал о достижениях и проблемах региона

Человечное, светлое, оптимистичное и жизнеутверждающее. Именно так можно охарактеризовать второе по счёту Послание губернатора Александра Моора «О положении дел в области и перспективах ее развития» региональному правительству. Никаких сухих цифр: только факты, конкретика и освещение проблем вместе с достижениями региона. О чём говорил губернатор – читайте в нашем материале.

Земля больших людей

Послание губернатора началось с благодарности людям, которые заложили основы сегодняшнего уклада жизни. Александр Моор выразил уверенность, что тюменская земля всегда привлекала и рождала по-настоящему больших людей.

- Мы благодарны всем титанам духа и дела, которые заложили основы сегодняшнего уклада тюменской жизни. Хочу заверить наших ветеранов: ваше дело продолжается! Инновации, которые стремительно входят в нашу жизнь, это вами заложенная традиция тюменского прорыва в будущее, - сказал Александр Моор. – Одним из таких прорывов стал Западно-Сибирский научно-образовательный центр – великолепный пример уникальной творческой синергии. Тесное партнёрство с северными округами стало нашим главным конкурентным преимуществом.

Послание губернатора: гимн Российской ФедерацииФото: Пресс-служба губернатора Тюменской области

Обращаясь к депутатам регионального парламента, губернатор подвел итоги за год с предыдущего послания. За это время достигнуты серьёзные успехи в социальной сфере: открыты три новых школы, четыре детских сада. Для пациентов в Тюмени открылись новые поликлиники и многопрофильный центр «Мать и дитя», в районных центрах заработали 11 Фельдшерско-акушерских пунктов.

Активная работа продолжилась по обеспечению доступности занятий физической культурой и спортом. Построены два новых спортивных комплекса и один крытый каток. Еще в трёх центрах жители региона занимаются искусством и культурой.

Год сельского предпринимательства

Успешным год стал и для агропромышленного сектора. С января по сентябрь этого года сельхозпроизводители произвели продукцию на сумму 53,9 млрд рублей; индекс производства составил 107,5% к январю-сентябрю 2018 года в сопоставимой оценке (по РФ – 103,6 процента). За год в Тюменской области открылось 20 новых производств, самым знаковым из которых стал завод по переработке картофеля на 30 тысяч тонн агрофирмы «КРиММ».

Послание получилось живым и человечнымФото: Пресс-служба губернатора Тюменской области

В этом году регион стал лидером среди регионов России по урожайности овощей: показатель в регионе составил 490 центнеров с гектара. Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в весе после доработки составил почти 1,5 млн тонн при урожайности 22,4 центнера с гектара, что на 12% выше уровня 2018 года. По урожайности регион находится в УФО на 1 месте, по территории Сибири и Дальнего Востока - на 2 месте.

В интервью корреспонденту «Комсомольской правды – Тюмень» заместитель губернатора, директор департамента агропромышленного комплекса Тюменской области Владимир Чейметов прокомментировал слова Александра Моора о лидерстве региона среди российских регионов по урожайности овощей и зерновых культур.

- Для того, чтобы сохранить лидерство, мы будем повышать производительность труда. Для этого есть соответствующие программы, есть успешный опыт наших лидеров – агрофирмы «КРиММ». Даже имея самые высокие показатели в России, она не собирается останавливаться на достигнутом, продолжая увеличивать урожайность и совершенствовать технологию производства. В таком же ключе будем подтягивать крестьянско-фермерские хозяйства, работать с производителями других, востребованных на рынке, культур. Есть видение и понимание того, как нам дальше двигаться, - подчеркнул Владимир Чейметов.

Учитывая то, что Тюменская область – регион не только нефтегазовый, но и сельскохозяйственный, Владимир Чейметов поддержал решение губернатора объявить 2020-й Годом сельского предпринимательства. По его словам, сегодня необходимо создавать условия для полноценного развития предпринимательства на селе.

- Заняться сельским хозяйством может каждый, но желание не всегда переходит в эффективное производство. Лучшая практика –не только научить производить продукцию, но и научить грамотно её продавать, продвигать. В этом будет задача аграрного направления, - заключил Владимир Чейметов.

В целом замгубернатора подчеркнул, что послание губернатора – содержательное с точки зрения человеческого критерия. По его словам, каждый человек на себе ощущает комфортность проживания, доступность медицинского обслуживания и продуктов питания.

Инвестиционный потенциал

Запуская на своей территории серьезные промышленные предприятия, Тюменская область наращивает и свой инвестиционный потенциал. Так, в Тобольске реализуется самый масштабный за всю историю российский нефтехимический проект, входящий в число крупнейших в мире - «ЗапСибНефтехим». Новый комплекс будет производить 500 тыс. тонн полипропилена и 1,5 млн тонн полиэтилена в год.

Рост региональной экономики, который обеспечивает увеличение налоговой части бюджета, позволит области уделять серьезное внимание транспортной инфраструктуре. Только за 2018 год в регионе было отремонтировано более 600 километров дорог, а в текущем году завершилось строительство Тюменской кольцевой дороги.

Речь шла не только об экономики, но и о социальном развитии. Фото: Иван Горбунов

Как отметил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев, одним из ключевых тезисов ежегодного Послания губернатора стали сроки реализации новой инвестиционной стратегии. Она ответит на несколько вопросов: где наши перспективы, где наши точки роста и почему одни предприятия – в передовиках, а другие – в стагнации.

- На эти вопросы ответит научно-образовательный центр (НОЦ), а мы сформулируем ключевые направления, конкретно обрисованные каждым муниципальным образованием. Они должны затрагивать крупный, средний и малый бизнес, ведь мы должны услышать каждого, - отметил Андрей Пантелеев.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области Лариса Невидайло подчеркнула, что послание вызвало у неё волнение и гордость за Тюменскую область.

– В послание вошли некоторые предложения от предпринимательского сообщества. Основное из них – единый день отчетности. Сейчас часто меняется законодательство, и до сих пор, в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности, существуют административные барьеры. Даже крупный бизнес со штатом финансистов и юристов сталкивается с трудностями. Что тогда говорить о среднем и малом бизнесе? – заявила Невидайло. – Служба уполномоченного раз в полгода проводила анализ контрольно-надзорной деятельности, а затем, вместе с руководителями и бизнесменами, разбирала результаты. Так предприниматели получали ответы на свои вопросы, многие правонарушения заменялись на предупреждения и штрафы. Теперь такие дни будут системно: раз в полгода или раз в три месяца, как сказал губернатор, – резюмировала Лариса Невидайло.

Все на экспорт!

Чтобы экономика региона развивалась, тюменским товаропроизводителям нужно усилить продвижение продукции на экспортные рынки. По мнению Александра Моора, несмотря на то, что аграрии держат высокую планку, им нужно добиться серьезного экспортного роста.

- Для этого наш АПК должен следовать общемировым трендам – например, на потребление «зеленой», органической и экологически чистой продукции. Маржа производителя и продавца там намного выше, чем в обычных сегментах рынка. Местные товаропроизводители должны более агрессивно проникать на рынки юго-восточной Азии, ведь спрос на тюменское продовольствие огромен. Посмотрите на планы модернизации и расширения производства Заводоуковского маслозавода! Там люди увидели «окно возможностей» и воспользовались им – а чего ждут остальные? – вопрошает глава региона.

Послание Тюменской областной ДумеФото: Пресс-служба губернатора Тюменской области

По его словам, в этом направлении региону нужен прорыв. Вся инфраструктура поддержки малого и среднего бизнеса и стимулирования его экспортной ориентации выстроена.

Социальное развитие

Теперь перейдём от экономики к социальному развитию. Одна из задач на будущее, которую определил губернатор, – обеспечение нуждающихся семей заветными квадратными метрами.

– Нужно расширить объем и охват областных жилищных программ: больше 2,5 тысяч семей должны улучшить жилищные условия, – заявил Моор. – Также нельзя допустить никаких срывов в исполнении программы капремонта многоквартирных жилых домов. Ремонту подлежат более 1,8 тысяч домов в 23 городах и районах, свыше 2,9 тысяч внутридомовых инженерных систем, примерно 700 крыш, 400 фасадов и 90 лифтов, – поставил задачу губернатор.

По его словам, сегодня Тюмени нужно определиться, каким центром и центром чего она хочет стать. К обсуждению привлекут внешних экспертов, однако успех будет зависеть прежде всего от собственной смекалки и инициативы.

В ДК "Нефтяник" собрались представители органов власти, общественники и СМИФото: Пресс-служба губернатора Тюменской области

Особенный восторг у слушателей послания вызвала социальная инициатива Александра Моора – увеличить размер регионального материнского капитала.

- Разве справедливо, например, что региональный материнский капитал выплачивается только в случае рождения третьего и последующих детей? Рождение второго ребенка поддерживает федеральный бюджет. А как же первый? Ведь на этот шаг молодым семьям решиться труднее всего, - отметил Александр Моор.

Губернатор предложил ввести в области практику выделения материнского капитала на рождение первого ребенка всем женщинам, которые живут в Тюменской области не меньше пяти лет. При этом Александр Моор призвал освободить от этого ценза студенческие семьи. Размер этой поддержки составит 150 тысяч рублей. Региональный материнский капитал на третьего или последующего ребенка поднимут с нынешних 40 тысяч рублей до 100 тысяч рублей.

Ещё одно предложение – пересмотреть условия выплаты пособий на детей. Сегодня некоторые из них выплачиваются при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает 5000 рублей и с 2012 года этот порог не менялся.

- Давайте приравняем его к прожиточному минимуму – сейчас это 11447 рублей. Все, кто не достигнет этого порога, получат помощь, - резюмировал Александр Моор. – Несправедливо и то, что не все пенсионеры области пользуются льготами на общественный транспорт. Такие льготы следует ввести на всей территории региона.

Звучит гимн Российской Федерации. Фото: Иван Горбунов

Главное – не расслабляться

Между тем, есть и трудности, с которыми столкнулась Тюменская область. Одна из них связана с завершением строительства завода «ЗапСибНефтехим», а значит, и снижением инвестиционного потока. В 2018 году завод дал более 40% всего объема привлеченных инвестиций.

- С одной стороны, после завершения строительства, мы получаем работающее предприятие, которому суждено стать мощным локомотивом региональной экономики. С другой – серьезный вызов повторить этот инвестиционный успех, - отметил Александр Моор.

Выступление Александра МоораФото: Пресс-служба губернатора Тюменской области

Что касается Антипинского нефтеперерабатывающего завода, то смена собственника никак не повлияет на дальнейшую работу предприятия. По словам главы региона, все риски и негативные для региона эффекты этого события нивелированы, взаимодействие с его новыми собственниками носит конструктивный характер. Александр Моор подчеркнул, что с локальными проблемами регион будет и дальше справляться – правда, вызовы общего плана игнорировать нельзя.

- Как всегда, мы живём в общем ритме со всей страной и с глобальной экономикой, переживающей не лучшие времена. Тем важнее сделать из происходящего правильные выводы. Главное – не расслабляться! Тюменская область давно находится на траектории устойчивого, непрерывного роста – как стайер на марафонской дистанции. Еще и слов таких никто не говорил – «территория опережающего развития», а мы ей уже были. На таком длинном пути неизбежно наступает момент усталости, даже момент сомнений. Но мы – сильные. Обязательно найдем второе дыхание, потому что все необходимые для этого ресурсы у нас есть, - заверил глава региона.

Послание губернатора Тюменской области 2019.

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