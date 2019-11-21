Александр Моор: более 2,5 тысяч семей должны улучшить жилищные условия

СЕГОДНЯ 11:40 2019-11-21T11:40:40+03:00

Более 2,5 тысяч тюменских семей должны улучшить жилищные условия. Фото - Иван Горбунов.

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Губернатор Тюменской области в ходе сегодняшнего послания к региональному правительству определил главные задачи на будущее. Одна из них – это обеспечение нуждающихся семей заветными квадратными метрами.

– Нужно расширить объем и охват областных жилищных программ: больше 2,5 тысяч семей должны улучшить жилищные условия, – заявил Моор.

Кроме того, он затронул тему капитального ремонта домов, отметив, что нельзя допустить никаких срывов в исполнении программы капитального ремонта многоквартирных жилых зданий.

– Должно быть отремонтировано более 1 800 домов в 23 городах и районах, свыше 2 900 внутридомовых инженерных систем, примерно 700 крыш, 400 фасадов и 90 лифтов, – поставил задачу губернатор.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что губернатор Тюменской области Александр Моор предложил увеличить размер регионального материнского капитала. Он предложил ввести в области практику выделения материнского капитала на рождение первого ребенка всем женщинам, не менее пяти лет проживающим в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU