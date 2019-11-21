В Тюменской области региональный маткапитал поднимут до 100 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 09:59 2019-11-21T11:24:48+03:00

Региональный материнский капитал на третьего или последующего ребенка поднимут с сорока тысяч рублей до ста тысяч. Фото Ивана Горбунова

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Губернатор Тюменской области Александр Моор предложил увеличить размер регионального материнского капитала. Свою социальную инициативу глава субъекта озвучил, выступая с очередным посланием «О положении дел в области и перспективах ее развития».

- Разве справедливо, например, что региональный материнский капитал выплачивается только в случае рождения третьего и последующих детей? Рождение второго ребенка поддерживает федеральный бюджет. А как же первый? Ведь на этот шаг молодым семьям решиться труднее всего, - отметил Александр Моор.

Губернатор предложил ввести в области практику выделения материнского капитала на рождение первого ребенка всем женщинам, не менее пяти лет проживающим в регионе. При этом глава региона призвал освободить от этого ценза студенческие семьи. Размер этой поддержки составит 150 тысяч рублей.

- Региональный материнский капитал на третьего или последующего ребенка поднимем с нынешних 40 тысяч рублей до 100 тысяч, - добавил Александр Моор.

Губернатор также предложил пересмотреть условия выплаты различных пособий на детей. Так, по его словам, некоторые из них выплачиваются только при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает 5000 рублей и с 2012 года этот порог не менялся.

- Давайте приравняем его к прожиточному минимуму – сейчас это 11447 рублей. Все, кто не достигнет этого порога, получат помощь, - сказал Александр Моор.

Считает губернатор не справедливым и то, что не все пенсионеры области пользуются льготами на общественный транспорт. Такие льготы следует ввести на всей территории региона, уверен Александр Моор.

ИСТОЧНИК KP.RU