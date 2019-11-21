2019-11-21T11:00:55+03:00
Общество

Александр Моор предложил определиться, каким центром хочет стать Тюмень

Губернатор ждет предложений по образу будущего региона
Вадим Бегун
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Александр Моор предложил определиться, каким центром хочет стать Тюмень. Фото - Иван Горбунов.Александр Моор предложил определиться, каким центром хочет стать Тюмень. Фото - Иван Горбунов.
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Губернатор Тюменской области Александр Моор сказал, что уже в ближайшее время необходимо будет активизировать многостороннюю дискуссию по поводу образа будущего региона. Такое заявление он сделал в своем послании к парламенту сегодня, 21 ноября.

– Необходимо предметно определить, каким центром и центром чего хочет стать Тюмень. Жду новых предложений по образу будущего Тюменской области, – сказал Моор.

Губернатор отметил, что к обсуждению привлекут внешних экспертов, однако успех будет зависеть прежде всего от собственной смекалки и инициативы.

Ранее «Комсомольская правда – Тюмень» писала, что тюменцы узнали, за сколько времени к ним будет прибывать скорая медицинская помощь. Об этом в ходе послания также рассказал губернатор региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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