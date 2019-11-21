Тюменцы узнали, за сколько времени скорая будет к ним приезжать

СЕГОДНЯ 09:41 2019-11-21T09:45:05+03:00

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В 2024 году бригады тюменской скорой медицинской помощи будут прибывать к пациентам не более, чем за 20 минут. Об этом сегодня, 21 ноября, рассказал Александр Моор, выступая с посланием к областному правительству и жителям региона.

– Чтобы улучшить работу скорой помощи, планируется изменение дислокации подстанций в соответствии с размещением и плотностью населения. Также идет внедрение телемедицины, закупка самого современного оборудования и транспорта. Врачи скорой помощи посчитали необходимым приобретение каталок нового образца. В настоящий момент происходит их закупка как для новых, так и уже для работающих на линии машин, – сообщил губернатор.

Моор также подчеркнул, что в перспективе все это позволит сделать экстренную медицинскую помощь более доступной для жителей не только областного центра, но и для самых отдаленных уголков региона.

ИСТОЧНИК KP.RU