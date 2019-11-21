2019-11-21T09:45:05+03:00
Здоровье

Тюменцы узнали, за сколько времени скорая будет к ним приезжать

Места дислокаций подстанций будут изменяться в соответствии с плотностью населения
Вадим Бегун
Поделиться:
Скорая будет добираться до тюменцев за 20 минут. ФотоСкорая будет добираться до тюменцев за 20 минут. ФотоФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

В 2024 году бригады тюменской скорой медицинской помощи будут прибывать к пациентам не более, чем за 20 минут. Об этом сегодня, 21 ноября, рассказал Александр Моор, выступая с посланием к областному правительству и жителям региона.

– Чтобы улучшить работу скорой помощи, планируется изменение дислокации подстанций в соответствии с размещением и плотностью населения. Также идет внедрение телемедицины, закупка самого современного оборудования и транспорта. Врачи скорой помощи посчитали необходимым приобретение каталок нового образца. В настоящий момент происходит их закупка как для новых, так и уже для работающих на линии машин, – сообщил губернатор.

Моор также подчеркнул, что в перспективе все это позволит сделать экстренную медицинскую помощь более доступной для жителей не только областного центра, но и для самых отдаленных уголков региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Владимир Чейметов поддержал решение губернатора объявить 2020-й Годом сельского предпринимательства
«Есть над чем подумать»: председатель гордумы прокомментировал послание тюменского губернатора
На центральной улице Тюмени перевернулась машина: пострадавшие в тяжелом состоянии
Александр Моор: более 2,5 тысяч семей должны улучшить жилищные условия
«Организовали каток»: на улице Сургутской в Тюмени прорвало трубу
Александр Моор предложил определиться, каким центром хочет стать Тюмень
На выходных в Тюмени потеплеет до минус двух
Александр Моор ждет от тюменских товаропроизводителей экспортного роста
Банк УРАЛСИБ отменил комиссию за обслуживание кредитной карты «Энерджинс» при обороте от 5 тысяч рублей
В Тюменской области региональный маткапитал поднимут до 100 тысяч рублей
Тюменских школьников избавят от второй и третьей смены