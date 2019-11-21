2019-11-21T12:50:05+03:00
Политика

«Есть над чем подумать»: Евгений Заболотный прокомментировал послание тюменского губернатора

Чиновник заявил, что областной центр не должен на кого-то походить
Вадим Бегун
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Председатель гордумы прокомментировал послание тюменского губернатора. Фото - Иван Горбунов.Председатель гордумы прокомментировал послание тюменского губернатора. Фото - Иван Горбунов.
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Председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный заявил, что Тюмень не должна на кого-то походить. Этими словами он отреагировал на послание губернатора региона Александра Моора, которое было донесено до регионального правительства сегодня, 21 ноября, в доме культуры «Нефтяник».

– Я впервые услышал в послании губернатора мысль о том, что Тюмень должна иметь собственное лицо. Мы не должны стараться походить на кого-то: у Тюмени собственное лицо. Здесь живут тюменцы, у которых есть все необходимые качества для того, чтобы двигаться вперед. Это очень важная идея! – отметил Заболотный.

Чиновник подчеркнул, что услышал от главы региона конкретные направления, над которыми необходимо вести еще более серьезную работу: это развитие дорог, медицины, а также поддержка семей. «Нам есть над чем подумать и есть над чем работать», – подытожил председатель гордумы.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что Александр Моор предложил определиться, каким центром хочет стать Тюмень. Губернатор ждет предложений по образу будущего региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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