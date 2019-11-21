2019-11-21T10:39:16+03:00
Экономика

Александр Моор ждет от тюменских товаропроизводителей экспортного роста

Спрос на продукцию из Тюменской области огромен, уверен губернатор
Марина Васильева
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АПК Тюменской области должен следовать общемировым трендам, считает глава региона. Фото Ивана ГорбуноваАПК Тюменской области должен следовать общемировым трендам, считает глава региона. Фото Ивана Горбунова
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Тюменским товаропроизводителям следует усилить продвижение продукции на экспортные рынки. Такое предложение озвучил губернатор Тюменской области Александр Моор, выступая с очередным посланием «О положении дел в области и перспективах ее развития».

Глава региона отметил, что аграрии региона уверенно держат высокую планку. Так, Тюменская область вновь заняла первое место в России по урожайности овощей. По урожайности зерновых и зернобобовых культур регион в УФО находится также на первом месте.

- Но мы можем больше. Я ожидаю серьезного экспортного роста от наших аграриев, о которых только что отзывался с похвалой. Для этого наш АПК должен следовать общемировым трендам, например, на потребление «зеленой», органической, экологически чистой продукции. Маржа производителя и продавца там намного выше, чем в обычных сегментах рынка, - отметил Александр Моор.

Губернатор подчеркнул, что местные товаропроизводителям следует более агрессивно проникать на рынки юго-восточной Азии. Спрос на тюменское продовольствие огромен.

- Посмотрите, сколько рапсового масла поставляет иностранным партнерам Заводоуковский маслозавод. Посмотрите на их планы модернизации и расширения производства! Там люди увидели «окно возможностей» и воспользовались им – а чего ждут остальные?, - задается вопрос глава региона.

Александр Моор подчеркнул, что на этом направлении региону нужен прорыв. Он отметил, что вся инфраструктура и поддержки малого и среднего бизнеса, и стимулирования его экспортной ориентации выстроена.

Отметим, что сегодня губернатор Тюменской области выступил с очередным посланием «О положении дел в области и перспективах ее развития». Церемония проходила в ДК «Нефтяник». Это второе по счету послание Александра Моор за период работы на посту главы региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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