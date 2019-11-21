Александр Моор назвал проблемы, с которыми столкнулась Тюменская область в 2018 году

СЕГОДНЯ 09:33 2019-11-21T09:42:13+03:00

В 2018 году завод дал более 40% всего объема привлеченных инвестиций. Фото Ивана Горбунова

Одна из них связана с завершением строительства завода «ЗапСибНефтехима» и как следствие – снижением потока инвестиций

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Губернатор Тюменской области выступает с очередным посланием «О положении дел в области и перспективах ее развития». Церемония проходит в эти минуты в ДК «Нефтяник». Это второе по счету послание Александра Моор за период работы на посту главы региона.

Глава региона начал свое выступление с подведения итогов успешной работы в 2018 году. После чего Александр Моор озвучил и трудности, с которыми столкнулась Тюменская область.

Так, одна из них связана с завершением строительства завода «ЗапСибНефтехима» и как следствие – снижением инвестиционного потока.

- В 2018 году завод дал более 40% всего объема привлеченных инвестиций. С одной стороны, после завершения строительства мы получаем работающее предприятие, которому суждено стать мощным локомотивом региональной экономики. С другой – серьезный вызов повторить этот инвестиционный успех, - отметил Александр Моор.

Упомянул губернатор и ситуацию сложившуюся вокруг еще одного мощного кластера региона - Антипинского нефтеперерабатывающего завода. Александр Моор заверил, что смена собственника никак не повлияет на дальнейшую работу предприятия и все риски и негативные для региона эффекты этого события нивелированы.

- Взаимодействие с его новыми собственниками носит конструктивный характер, - подчеркнул Александр Моор.

В своем послании губернатор затронул и нашумевшую историю с Медицинским городом.

- Пятнать этот бренд, создаваемый усилиями команды профессионалов. Бренд, который стал визитной карточкой Тюмени и сейчас становится важнейшим инвестиционным магнитом – мы не позволим, - резюмировал Александр Моор.

Губернатор подчеркнул, что с локальными проблемами регион справляется и будет дальше справляться. Но и вызовы более общего плана нельзя игнорировать.

- Да, мы, как всегда, живем в общем ритме со всей страной, да и с глобальной экономикой, переживающей не лучшие времена. Тем важнее сделать из происходящего правильные выводы. Главный – не расслабляться, не опускать руки, - добавил Александр Моор.

По словам губернатора, Тюменская область уже очень давно набрала ход, давно находится на траектории устойчивого, непрерывного роста – как стайер на марафонской дистанции.

- Еще и слов таких никто не говорил – «территория опережающего развития»; а мы ей были. Но на столь длинном пути неизбежно наступает момент усталости, даже момент сомнений. Но мы сильны и мы найдем второе дыхание, потому что все необходимые для этого ресурсы у нас есть, - заверил глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU