Цветные карандаши после пожара, пианино и билеты на Сахалин вместо унитазов: тюменцы рассказали о самых запоминающихся подарках на Новый год

Тюменцы рассказали о самых запоминающихся подарках на Новый год Фото: Татьяна Коркина

Говорят, с каждым годом список желаний на Новый год уменьшается, а то, что мы действительно хотим получить, нельзя купить за деньги. Однако некоторым тюменцам повезло: их мечты исполнились самым чудесным образом, а в роли добрых волшебников выступили близкие и любимые люди.

Фортепиано на радость соседям

Тюменка Юлия Барсукова нежданно-негаданно перенеслась из Тюмени в Санкт-Петербург.

Подруга говорит ей: «Вставай, сумки собирай, у нас через три часа самолет в Питер!» Фото: Из личного архива

– В прошлом году просыпаюсь в 4 утра от того, что меня тормошит подруга: «Вставай, сумки собирай, у нас через три часа самолет в Питер!». Она втайне от меня купила билеты, оплатила проживание в отеле. Знала, что сама я только мечтаю и никогда не соберусь без «волшебного пенделя». Муж мой согласился остаться с детьми, и я полетела. Мы были в культурной столице три дня, и это получилось незабываемое путешествие! Много гуляли, побывали в самых топовых местах города: Эрмитаж, Невский проспект, Собор Спас-на-Крови, Дворцовая площадь, Исаакиевский собор. Обедали в уютных кафе и ресторанах, ходили на елочные базарчики.

Тюменка Юлия Барсукова неожиданно оказалась в Санкт-Петербурге Фото: Из личного архива

По словам Юлии, Санкт-Петербург зимой очень красив, расцвечен новогодними огнями и украшениями. Такой подарок запомнится на всю жизнь!

Преподавателю по классу фортепиано Елизавете Куприной отец несколько лет назад купил на Новый год «Zimmerman» – это пианино немецкой марки ручной сборки. Стоимость музыкального инструмента в настоящее время начинается от 650 тысяч рублей.

Пианино марки «Циммерманн» отличают прекрасный «голос», ровное звучание во всех регистрах, чистый и устойчивый звук. Все компоненты инструмента продуманы и согласованы друг с другом с учётом физических и музыкальных аспектов. У каждого инструмента есть свой серийный номер, по которому можно узнать год выпуска и возраст фортепиано.

Преподавателю по классу фортепиано Елизавете Куприной отец купил фортепиано немецкой марки Фото: Из личного архива

– Когда фортепиано находилось у меня в квартире, соседи с восторгом и упоением слушали, как я играю. Это правда. Они мне об этом сами говорили, – смеется женщина.

Новогодний подарок папы стал для Елизаветы знаковым. Она закончила музыкальное училище, академию, стала отличным преподавателем и теперь обучает на этом инструменте 1961-го года выпуска своих учеников, которые так же становятся профессионалами и любителями музыки.

Классный стол в придачу

Тюменки Диана Деркач и Светлана Калинчева как-то раз решили подарить своей маме, живущей в Заводоуковске, кухонный гарнитур на праздник.

Тюменки Диана Деркач и Светлана Калинчева как-то раз решили подарить своей маме Фото: Из личного архива

– Доставку оформили на 31 декабря, а чтобы было куда поставить кухню, два дня перед этим разбирали в ванную (на это место и планировался новый гарнитур). Остатки ванной комнаты перетаскивали наверх, на второй этаж. Мама на нас ругалась, говорила, что мы с сестрой ненормальные, раз затеяли это перед Новым годом. А 31 декабря к маме пришли молодые грузчики в красных шапочках, мы им заранее выдали лотерейные билетики, на каждом из которых было написано: «новая кухня и классный стол». Мальчики предложили вытянуть счастливый билет, и мама «выиграла» кухню. Мама думала, что это розыгрыш какой-то, а ей тут же занесли уже собранную кухню (мы последнюю забрали, с витрины), поставили. И стол в придачу. Она была очень счастлива! – вспоминают тюменки.

Дмитрий Карпов лет десять назад работал продавцом сантехники. Строил семейную жизнь с девушкой, которую встретил в одном из интернет-чатов.

– Она родом с Сахалина, я коренной тюменец. Списывались одно время, потом решили встретиться, потом завертелось. Девушка переехала в Тюмень. И вот пару лет к тому времени мы уже жили вместе. Как-то пишет мне на работу и спрашивает, с собой ли у меня паспорт. У меня тогда как раз партия унитазов приехала, надо было все раскидать, так что не было времени заподозрить неладное. С собой, говорю. Попросила скинуть фотку разворота. Скидываю. И забываю об этом разговоре. Середина декабря как раз была, аврал.

Дмитрий рассказывает, что за пару дней до Нового года девушка подошла к нему и положила на стол билеты на самолет. Тогда еще они бумажные были. Билеты на Сахалин.

- Девушка узнала, когда у меня новогодние отгулы, знала, что люблю путешествовать. И сделала такой сюрприз – билеты на историческую родину. Премию получила на работе внезапную, и вот так ею решила распорядиться, - признается Дмитрий.

Потом был сложный перелет: три часа до аэропорта «Шереметьево» в Москве, десять часов ожидания между рейсами, потом девять часов перелет беспосадочный в Южно-Сахалинск.

- Сейчас меня бы такое приключение привело к сердечному приступу, а тогда это было просто каким-то волшебством. Все же новое, необычное. Москва, перелеты, аэропорты, Сахалин, Тихий океан... Вот самый необычный подарок, пожалуй, – вспоминает мужчина.

Мечты сбываются!

Еще одним прекрасным путешествием порадовал тюменку Светлану Меншикову неизвестный «Дед Мороз».

– Почему-то всегда устаешь больше всего именно перед наступлением нового года. У меня была традиция дарить самой себе поездку на море. Так я съездила в Израиль, Тайланд, Индию. Решение я принимала за пару часов и тут же покупала билеты. И, надо сказать, они находились с какими-то баснословными скидками. И как-то раз я закрутилась и ничего не спланировала. 29 или 30 декабря я понимаю, что впереди 10 дней зимних каникул, которые не хотелось бы провести в Сибири. И я села и впервые в жизни написала письмо Деду Морозу. Оно конечно, было больше похоже на те письма, которые просят писать психологи, но мне нужно было выговориться. И положила вместе с письмом дочери. Она, в отличие от меня, письма Деду Морозу писала регулярно, и он всегда исполнял ее желания.

Далее – просто какая-то сказка. Вместо письма дочери, где Светлана просила самокат, на елку от спонсоров, она по ошибке отправила свое письмо. Каково же было ее удивление, когда мне позвонили и сказали, что Дед Мороз дарит ей с дочерью 7 дней отдыха в Турции.

Кому-то досталась путевка в Турцию! Фото: Евгения Суворова

- До сих пор не знаю имя того Деда Мороза, но каждый раз вспоминаю его с любовью. Вывод только один – верить и действовать, - говорит Светлана.

Еще одна тюменка, Ирина Ульянова, до сих пор помнит свой детский новогодний подарок, полученный при необычных обстоятельствах.

– Мне было 4 года, ждала, когда родители вернутся с работы 31 декабря. По сей день не знаю, что заставило меня так поступить, но я воткнула бенгальский огонь в вату под елкой. Когда вата начала тлеть, я пыталась ее тушить, хлопала по ней ладошками и понятно к чему это привело – через пару секунд синтетическая елка горела ярче факела, распространяя черный жирный дым. На наше счастье, она сгорела и погасла. И дом-то не особо пострадал, только стены и потолок стали черными. Ну, и елка исчезла. Поэтому, вернувшись домой и обнаружив закопчённую и плохо пахнущую квартиру, родители собрались в гости, где к нашему приходу не были готовы. Я же была так переполнена раскаяньем, что считала – мне и праздник-то не полагается. А утром обнаружила под подушкой большой набор цветных карандашей (единственное, что взрослые нашли в суматохе). И этот подарок, ощущение чуда, помню даже сейчас, через сорок лет. А то, что мне было 4 года, запомнила потому, что на коробке был символ олимпиады 1980-го года – Мишка.

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