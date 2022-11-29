Оливье на Новый год 2023: сколько стоит приготовить главный новогодний салат в Тюменской области, Югре и ЯНАО в 2023 году

Оливье на Новый год 2023 Фото: Кира Санникова

Чуть больше месяца осталось до одного из самых долгожданных праздников – Нового года 2023. В преддверии 31 декабря жители разных уголков России начинают закупаться продуктами и готовить список блюд к новогоднему столу. Меняются наряды, стилистика праздника, но одно, пожалуй, остается неизменным – оливье, мандарины и шампанское.

Корреспондент «КП-Тюмень» прогулялся по онлайн-магазинам и выяснил, во сколько рублей в этом году обойдется оливье для жителей Ямала, Югры и Тюменской области, а также пообщался с людьми и узнал, ощущают ли они разницу в цене и будут ли в этом году экономить на продуктах к Новому году.

НЕ ТАКОЙ, КАК У ВСЕХ

Так, жители Ямало-Ненецкого автономного округа предпочитают не только классический салат оливье, но и, как полагается северному народу, с олениной. Например, в среднем стоимость классического салата оливье в одном из онлайн-магазинов региона обойдется в 902 рубля. Самым дешевым ингредиентом для блюда выйдет морковка и картофель, а вот самым дорогим продуктом считается колбаса. Ее цена начинается от 273 рублей и выше.

Если отойти от традиционного рецепта оливье и добавить деликатесы, то цена салата может «взлететь» и до двух тысяч рублей. Всему виной – оленина. Стоимость окорока оленя за кг от 1200 рублей. Как рассказала жительница Ямала Татьяна Кравченко, ее стол в текущем году будет беднее, чем в прошлом. От всяких изысков придется отказаться, да и «галереи» из блюд не предвидится.

– Овощи, конечно, остаются в пределах доступной стоимости для среднестатистического жителя региона, но вот про мясо, фрукты, какие-то мясные изыски молчу! Придется, как говорится, «затянуть» пояс и накрывать стол из того, что есть. Не исключаю, что стол придется «забить» овощными салатами, полуфабрикатами и более менее дешевыми фруктами, – говорит Кравченко.

Оленина нынче дорогая, но жителей Ямала это не остановит Фото: Кира Санникова

ГУЛЯТЬ НА ШИРОКУЮ НОГУ СТРАШНО!

В Тюменской области оливье выйдет почти в два раза дешевле, чем на Ямале. Так, средняя стоимость салата будет варьироваться в пределах 510 рублей. Конечно, все еще зависит от того, какой фирмы человек выберет колбасу, либо же на какое количество гостей необходимо приготовить блюдо.

– Из-за нестабильной ситуации в мире гулять на широкую ногу в этом году страшно! Кажется, что если вложим в праздник, как в мирное время, то потом останемся без денег или, что-то еще в стране пошатнется и придется сильно на чем-то необходимом экономить. Но без оливье, конечно, не останемся!, – комментирует тюменка Анастасия Тропина.

К слову, не все являются фанатами классического оливье, некоторые предпочитают не колбасу в салате, а отварную курицу. Что, конечно, тоже изменит итоговую стоимость традиционного блюда. Так, примерная стоимость куриного филе за 700 грамм составляет 300 рублей, а значит, если убрать колбасу и заменить ее полуфабрикатом, то цена салата будет около 600 рублей.

Без традиционной колбасы не обходится ни один праздник Фото: Кира Санникова

САЛАТ ЗА ТЫСЯЧУ

В Ханты-Мансийском автономном округе средняя стоимость классического салата оливье вышла в 882 рубля. Однако тем, кто также предпочитает курицу, а не колбасу, раскошелиться придется еще больше. В Югре примерная стоимость куриного филе за 700 грамм варьируется в пределах 360 рублей. А значит, салат с колбасой выйдет в 882 рубля, а с курицей – уже около 1000 рублей.

– В том году у меня стол в общей сложности на 7 человек вышел в 9 тысяч рублей. Это еще не считая всякого баловства, изысков и деликатесов. В этом году, судя по всему, будет дороже. В чем-то, конечно, придется себя ограничить, так как семейный бюджет не резиновый, а вот цены в магазинах ого-го сейчас! – делится эмоциями жительница Сургута Элина Бакиева.

Добавим, последние два года «ловить» волну предпраздничного настроения довольно сложно. Сначала ситуацию омрачала эпидемиологическая обстановка и ковидные ограничения, а сейчас не радует спецоперация и экономическое положение страны. Психолог Юлия Степьюк рассказала, как поднять себе настроение и вернуть в свою жизнь ощущения предстоящего чуда. Главное – не откладывать дела на последний момент, высыпаться и не окружать себя негативом.