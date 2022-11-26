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НовостиОбщество26 ноября 2022 3:12

Психолог рассказал тюменцам, как создать себе новогоднее настроение

Есть несколько простых способов
Марина Прохорова
Психолог рассказал тюменцам, как создать себе новогоднее настроение

Психолог рассказал тюменцам, как создать себе новогоднее настроение

Фото: Вера Зенина

Пожалуй, все помнят, какие чувства испытывали в детстве перед новым годом. Приятная суета, подготовка костюмов на утренник, ожидание подарков и, конечно же, чуда. С взрослением все это уходит, и теперь конец года для нас - это не ожидание праздника, а отчеты, закупка продуктов и планирование новогоднего стола.

В связи с этим психолог Юлия Степьюк рассказала, как вернуть в свою жизнь ощущение приближения Нового года.

По словам специалиста, не стоит откладывать все отчеты и дела на самый последний момент - лучше равномерно распределить их или доделать раньше, чтобы оставить себе время на праздник. А затем можно снять стресс, отправившись на прогулку, в кино или на массаж.

Если ощущения праздника еще нет - не «выдавливайте» его, можно просто убрать из поля зрения раздражающие факторы (негативные новости, токсичных людей) и выспаться.

- Затем нужно поставить себе цель - обеспечить праздничное настроение. Если же вы хотите, чтобы устроить вам праздник помог кто-то еще, то попросите его об этом, но обозначьте, что именно человек должен сделать, - говорит Юлия Степьюк.

Постарайтесь определить для себя, что создает праздничное настроение именно вам и как вы хотите отмечать Новый год: в большой или маленькой компании, дома или в ресторане, хотите вы нарядиться или нет, кого желаете пригласить в гости.

В преддверии Нового года для поднятия настроения можно смотреть позитивные фильмы и включать на фон рождественскую музыку. Начните украшать дом, разбирать елочные игрушки, покупать новогодние подарки для родных.

Еще один важный момент: не нужно гнаться за идеальной картинкой. Если у вас есть дети и животные, не надо требовать идеальной чистоты в квартире в новогоднюю ночь, сообщает «Тюменская область сегодня».