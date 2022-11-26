Психолог рассказал тюменцам, как создать себе новогоднее настроение Фото: Вера Зенина

Пожалуй, все помнят, какие чувства испытывали в детстве перед новым годом. Приятная суета, подготовка костюмов на утренник, ожидание подарков и, конечно же, чуда. С взрослением все это уходит, и теперь конец года для нас - это не ожидание праздника, а отчеты, закупка продуктов и планирование новогоднего стола.

В связи с этим психолог Юлия Степьюк рассказала, как вернуть в свою жизнь ощущение приближения Нового года.

По словам специалиста, не стоит откладывать все отчеты и дела на самый последний момент - лучше равномерно распределить их или доделать раньше, чтобы оставить себе время на праздник. А затем можно снять стресс, отправившись на прогулку, в кино или на массаж.

Если ощущения праздника еще нет - не «выдавливайте» его, можно просто убрать из поля зрения раздражающие факторы (негативные новости, токсичных людей) и выспаться.

- Затем нужно поставить себе цель - обеспечить праздничное настроение. Если же вы хотите, чтобы устроить вам праздник помог кто-то еще, то попросите его об этом, но обозначьте, что именно человек должен сделать, - говорит Юлия Степьюк.

Постарайтесь определить для себя, что создает праздничное настроение именно вам и как вы хотите отмечать Новый год: в большой или маленькой компании, дома или в ресторане, хотите вы нарядиться или нет, кого желаете пригласить в гости.

В преддверии Нового года для поднятия настроения можно смотреть позитивные фильмы и включать на фон рождественскую музыку. Начните украшать дом, разбирать елочные игрушки, покупать новогодние подарки для родных.

Еще один важный момент: не нужно гнаться за идеальной картинкой. Если у вас есть дети и животные, не надо требовать идеальной чистоты в квартире в новогоднюю ночь, сообщает «Тюменская область сегодня».