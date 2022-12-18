Цыганки, кикиморы и два длиннохвостых крокодила подняли новогоднее настроение тюменцам во время флешмоба «Елки желаний»

Волонтеры проекта «Елка желаний» устроили флешмоб Фото: Евгения Суворова

Участники флешмоба поздравили жителей и гостей города с наступающим Новым годом, угостили их конфетами и пригласили к участию в благотворительном проекте «Елка желаний».

Сказочных персонажей разместили в автобусе Фото: Евгения Суворова

Все дети должны быть счастливы

Дед Мороз, несколько Снегурочек, символы наступающего 2023-го года - кролики, петрушки, цыганки, кикиморы и даже два длиннохвостых крокодила. Такую яркую веселую дружную компанию можно было видеть 17 декабря в крупнейших торговых центрах города Тюмени.

До мест назначения волонтеров доставлял автобус, украшенный символикой проекта. Артисты водили хороводы возле елки, угощали малышей конфетами, а взрослых – печеньем, внутри которого были спрятаны самые добрые пожелания радости и благополучия.

– С наступающим Новым годом! Загадывайте желания, они обязательно сбудутся! – обещала добрая фея, и лица тюменцев озарялись улыбками.

Большинство посетителей торговых центров с нескрываемым удовольствием танцевали вместе с волонтерами, рассказывали стихи и пели песни, делали фото на память.

Ребятишек угощали конфетами, взрослых - печеньем Фото: Евгения Суворова

Пятилетняя тюменка София к самому любимому празднику подготовилась основательно: выбрала белоснежное платье для костюма Снежинки и выучила четверостишие, чтобы порадовать деда Мороза. Родители девочки, Елена и Иван, подчеркнули: хочется, чтобы не только их дочь, но и все дети в Новый год были счастливы, получив долгожданный подарок.

– Проект «Елка желаний» реализуется в Тюменской области третий год. Официальный старт нового витка сезона был запущен 1 ноября. Подарить радость и новогоднее настроение очень просто: нужно снять с елки открытку и исполнить чью-то мечту. В основном, свои желания пишут дети из многодетных малообеспеченных семей, из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (погорельцы и так далее), дети с ограниченными возможностями здоровья, одинокие пожилые люди, в том числе ветераны ВОВ и различных локальных конфликтов, – рассказала куратор проекта по Тюменской области Мария Валуева. – Открытки с их желаниями висят на елках в торговых центрах, ресторанах, банках, спортивных клубах и так далее. Любой неравнодушный человек может снять открытку, купить подарок и принести его администратору той площадки, где и стоит елка. Или можно перечислить деньги на указанный в открытке банковский счет, и организаторы сами приобретут нужную вещь.

А с 20 декабря мы начинаем развозить купленные подарки нашим подопечным. Волонтеры не просто вручают подарки с пакетами в фирменных футболках. Активисты надевают карнавальные костюмы и создают праздник, даря новогоднее настроение детям и взрослым, а также всем, кто встречается на пути (мы всегда просим иметь с собой небольшой пакет с конфетами, ведь Дед Мороз – это волшебник). Дарители получают сумасшедшую обратную связь! Это восторженные взгляды детей и пожилых людей, слезы счастья родителей... Такие эмоции бесценны, и мы спешим делать добро! Те, кто приходят в проект, остаются в нем навсегда.

Открыток на «Елке желаний» становится больше с каждым годом. Количество дедов Морозов и их помощников для вручения подарков тоже должно увеличиваться, поэтому мы приглашаем в ряды активистов всех желающих!

Наш корреспондент Евгения Суворова рядом с Дедом Морозом Фото: Евгения Суворова

Теория трех рукопожатий

Организаторы уточнили, что проект «Елка желаний» «родился» более 20 лет назад в Екатеринбурге. Там он очень масштабный, его поддерживают крупный и средний бизнес, национальные общественные объединения, администрация города.

– В Тюмени все сложнее, многие организации пытаются ставить свои одиночные елки по городу, не понимая, что только объединив усилия, мы сможем собрать гораздо больше, чем поодиночке, – считает Мария Валуева. – С нами сейчас работает 22 компании, которые и подают списки нуждающихся. По сумме подарка в настоящее время ограничение: не более 2 тысяч рублей, хотя, конечно, встречаются в списке желаний и смартфоны, и велосипеды, но их процент от общего количества заявок незначителен. За 3 года только в Тюмени собрано более 2 500 подарков для детей и взрослых. Плюс с нами работает команды в Сургуте и Тобольске. С ними мы вручили за три года около 6 тысяч подарков. Дополнительно в 2021 году приготовили для врачей, работающих в «красной зоне», около 150 сладких презентов.

В этом году к флешмобу впервые присоединилась Гульнара Васильева.

– Любой взрослый прекрасно знает, что дарить подарки гораздо приятнее, чем получать. Умению сопереживать, помогать по возможности нуждающимся учу и дочь, которую взяла на благотворительное мероприятие. Коме того, мы зарядились позитивом перед Новым годом, «напитались» энергией, – поделилась впечатлениями женщина.

Давид Харац, несмотря на юный возраст, уже опытный волонтер.

– Мне нравится дарить добро людям. Простой пример: сегодня я в костюме крокодила подошел к плачущему малышу, подарил ему леденец, улыбнулся – и малыш сразу успокоился, – говорит Давид.

Герои флешмоба. Общая фотография. Фото: Евгения Суворова

По словам активиста Ольги Кукобниковой, два года назад в предновогоднем флешмобе участвовали только 5 активистов, в прошлом – 11, а в этом – уже более 20 человек.

– Радует, что многие посетители торговых центров снимали флешмоб на телефон и выкладывали видео с хештегами «Елка желаний» на страницах своих социальных сетей. Так о проекте узнает больше людей, – уверена волонтер.

Говорят, что каждый в этом мире может найти нужного ему человека через шесть рукопожатий. Организаторы проекта уменьшили это количество до трех: один человек пишет открытку, другой покупает подарок, третий – его вручает. Организаторы проекта надеются, что в перспективе на «Елке желаний» будут оставлять свои новогодние просьбы все тюменцы, независимо от их возраста, статуса и материального положения.

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