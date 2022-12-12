Ледовые катки – 2022-2023 в Тюмени: дата открытия, расписание, цены на билеты Фото: Тюмень - наш дом

Зима – это не только время суровых морозов, но и отличный период для активного отдыха и веселого времяпрепровождения. Для любителей покататься на коньках в этом году свои «двери» откроют 118 катков. Как рассказали «КП»-Тюмень» в пресс-службе местного департамента по спорту и молодежной политике, сейчас идет кропотливая и активная подготовка ледового покрытия, специалисты устанавливают ограждения и мачты для иллюминаций. И уже через несколько дней тюменцев будут ждать на самой долгожданной ледовой площадке города. Рассказываем, где можно покататься на коньках в Тюмени в 2022 – 2023 годах.

– Конечно, мы не можем сказать, когда и в какие даты откроются другие катки, так как они находятся на балансе управ административных округов, зато мы приглашаем всех жителей и гостей города 17 декабря на открытие ледовой площадки, находящейся напротив «Конторы пароходства», – отметили в департаменте.

Каток у Конторы пароходства 2022-2023. Фото: Елена Сокотова

А в пресс-службе правительства Тюменской области добавили, что на 11 ледовых катках будет открыт прокат инвентаря.

– Прокат будет доступен в экопарке Затюменский, на набережной у моста Влюбленных, у «Конторы пароходства», на улице Аккумуляторной, 15, в сквере Комсомольский, на улице Судоремонтной, 2б, на улице Кедровой, 125б, на Федюнинского, 5 и на Федюнинского, 55, Вербной, 1а, а также на пруду Лесном, – прокомментировали власти.

Каток в экопарке Затюменский 2022-2023. Фото: Тюмень - наш дом

УЖЕ ОТКРЫТО

По информации сообщества в «ВК Катки Тюмень Freeskatingtmn», 11 декабря открылся каток в Гилёвской роще. К слову, там можно не только покататься на коньках, но и на ледянках и ватрушках. Помимо этого, есть услуга заточки коньков.

Стоимость проката инвентаря за час: коньки – 150 рублей, ватрушки и ледянки – 100 рублей, заточка – 200 рублей.

Каток в Гилевской роще 2022-2023. Фото: Елена Сокотова

В экопарке Затюменский каток работает уже не первый день. Там также доступен прокат инвентаря.

Стоимость проката коньков: 250 рублей/час, тюбинг – 150 рублей /час и ледянка по такой же цене.

– Как и в 2021 году, 1400 квадратных метров гладкого льда залито в экопарке Затюменский на площадке для памп-трека. Каток бесплатный, открыт круглосуточно, но в его работе предусмотрены технологические перерывы для чистки и обновления льда, – отметили в правительстве региона.

Те, кто хочет покататься с видом на мост Влюбленных, сделать это могут уже сейчас. Каток работает каждый день с 11.00 до 23.00, однако есть два технологических перерыва: с 15.00 до 17.00 и с 20.00 до 21.00.

Стоимость проката: 250 рублей/час. Заточка – 300 рублей.

Каток на Мосту влюбленных 2022-2023. Фото: Елена Сокотова

В выходные дни можно покататься на катке от спортивной школы «Прибой». Расположен он на проспекте Борцов Октября, 2а, строение 1. Длительность одного сеанса проката – полтора часа.

Стоимость: от 250 до 500 рублей (+100 рублей прокат коньков).

– Каждую субботу и воскресенье, за исключением дней, в которые проходят соревнования, мы ждем горожан на массовые катания. Время прокатов – 15.00, 17.00 и 19.00, – сообщили в СШ «Прибой».

В экопарке «Боровое» также открыт ледовый каток, но есть и другие зимние развлечения – ледяные горки, лыжня. Помимо этого, с 10 декабря доступен в тестовом режиме пункт обогрева. Там можно перекусить, выпить кофе, горячий чай. переобуть коньки.

«Оплатив въезд на территорию «Борового», можно воспользоваться всей инфраструктурой парка: ледовые горки, каток, лыжня, спортивные и детские площадки, мангальные зоны, теплые туалеты, столы-лавки. Въезд легкового автомобиля стоит 500 рублей, Микроавтобус/автобус – 200 рублей с человека, без автомобиля – 200 рублей. Абонемент легкового авто – 3000 тысячи. Вход для детей до 7 лет бесплатный, для инвалидов и пенсионеров в будние дни, при предъявлении подтверждающего документа, тоже бесплатный», – сообщается в группе парка.

Зимний сезон открыла уже и база отдыха «Пруд Лесной».

Вход для взрослого – 200 рублей, для ребенка – 100. Прокат коньков – 150 рублей/час. Заточка – 200 рублей.

– На сегодняшний день открыто два катка – верхний и нижний. Мы ждем тюменцев ежедневно с 10.00 до 22.00, вход открыт до 21.00, – сказали сотрудники базы.

Добавим, что и в Матмасах в минувшие выходные открылся каток.

– В жилом районе Матмасы две строительные компании залили каток. Управа ЛАО установила хоккейные ворота, скамейки и весь зимний период будет содержать каток, очищая его от снега. Кататься там можно круглосуточно и бесплатно, – подчеркнули в комитете по связям с общественностью.

Каток в Матмассах 2022-2023 Фото: Тюмень - наш дом

В Комсомольском парке каток планируют открыть 20 декабря.

Каток в Комсомольском парке 2022-2023. Фото: Елена Сокотова

К слову, есть для кого-то и грустные новости. В этом сезоне во Дворце спорта «Рубин» массовых катаний не будет, а парк зимних развлечений «Звездный полюс» сообщил, что в текущем году берет паузу, но ждет всех в 2024 году.

Катка в "Рубине" не будет в 2022-2023 году. Фото: Елена Сокотова

Ранее мы рассказывали, где покататься на коньках в Тюмени в 2021 – 2022 годах.