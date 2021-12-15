Ледовые катки 2021-2022 в Тюмени: дата открытия, расписание, цены на билеты

Рассказываем, где бы покататься от души Фото: "Тюмень Топчик" Фото: Соцсети

На носу новогодние праздники, а это значит, что грядет пора зимних развлечений и безудержного веселья! Да только чтобы как следует повеселиться, нужно знать места. Так, одной из любимых зимних забав тюменцев является катание на коньках. Рассказываем, где лучшие ледовые катки 2021-2022, как они работают и сколько стоит билет, если он вообще требуется, ведь некоторые из городских катков совершенно бесплатные.

«Звездный полюс»

Каток «Звездный полюс» расположен рядом с торгово-развлекательным центром «Сити Молл» (ул. Тимофея Чаркова, 60) и уже открыт для тюменцев. Вход на каток платный -150 рублей в будни за 2 часа катания и 250 рублей в выходные и праздники за 1,5 часа. Пенсионерам по предоставлению пенсионного удостоверения – 100 руб, такая же сумма для школьников и студентов. Инвалидам и детям можно прокатиться бесплатно. Важно знать, что дети до 14 лет допускаются к катанию на льду только в сопровождении взрослых в коньках. QR-код для веселья, к счастью, не потребуется.

Фото: "Звездный полис" Фото: Соцсети

Здесь же есть горки, с них катаются на тюбингах, которые можно взять абсолютно бесплатно. Горки тут разной величины, соответственно, и правила посещения разные. На маленькой горке кататься можно всем, на средней катаются все, но дети до 5 лет только в сопровождении взрослых. На большой горке катаются все, кому уже исполнилось 14 или кто выше 130 см. Важно помнить, что кататься можно только по одному и только на тюбингах.

Часы работы катка:

пн-пт с 14:00 до 22:00

сб с 10:00 до 22:30

вс с 10:00 до 22:00

Кстати, здесь можно заточить коньки тем, кто пришел со своими. Прокат же обойдется в 200 рублей. Если нужна камера хранения, то её можно приобрести за 50 рублей. Помимо возможности покататься, жители могут сделать памятные фото, ведь ледовая территория украшена яркими огнями и новогодними украшениями.

Перед посещением не лишним будет ознакомиться с правилами. В них указано, что посетители должны ездить по часовой стрелке, находиться на льду в адекватном состоянии, не играть в догонялки или хоккей.

«Затюменский»

В экопарке «Затюменский» неделю назад открылся уличный каток с соответствующим названием. Площадь катка - 1400 квадратных метров – об этом сообщает городская администрация. Посещать каток можно круглыми сутками и работает он бесплатно. Однако если свои коньков под рукой не оказалось, за прокат придется заплатить: час обойдется в 200 рублей.

Посещать каток могут как дети, так и взрослые, но ребята до 12 лет должны иметь при себе взрослого сопроводителя. На ледовой площадке запрещено кататься на большой скорости, ломать ограждение и выводить на лед животных.

Фото: паблик "Люблю Тюмень" Фото: Соцсети

Часы работы катка:

круглосуточно

Часы работы проката:

каждый день с 11:00 до 22:00

Каток на Набережной реки Тура

В излюбленном месте тюменцев – на тюменской Набережной, ежегодно заливают большой каток, и этот год - не исключение. Именно этот каток является самым большим в городе, его площадь - аж 2 тысячи квадратов. Найти его не сложно, нужно двигаться в сторону моста Влюбленных и обнаружите его.

Каток планируют открыть на днях, но при условии сохранения необходимой температуры воздуха, ведь в противном случае лед может не замерзнуть как надо. Как сообщает администрация города, лед наращивают постепенно, слой за слоем. Его общая толщина должна быть не менее 25 см.

Фото: Тюмень Топчик Фото: Соцсети

Основные работы проводятся в ночное время, когда температура воздуха наиболее низкая. Днем на лед выходит ледозаливочная машина, ее задача - выровнять слои и сделать покрытие идеально ровным. При условии устойчивой минусовой температуры открытие катков планируется на этих выходных.

Вход на каток свободный. Технический перерыв проводится по необходимости специальной полировочной техникой. Официальные часы, предназначенные для ухода за ледовым покрытием, выпадают на период с 15:00 до 17:00. В ночное время ледовая площадка озаряется праздничными огнями.

Раздевалки и камеры хранения на катке не предусмотрены. В прокате предлагается небольшая коллекция коньков разных размеров. Цена аренды коньков за час катания - 150 рублей под залог документа, удостоверяющего личность (кроме паспорта). В пик посещений свободной пары ходовых размеров может не достаться, поэтому по вечерам и в выходные сюда лучше приходить со своими коньками.

Часы работы:

ежедневно с 11:00 до 23:00

Спортивный комплекс «Строймаш»

На стадионе спорткомплекса «Строймаш» (ул. Индустриальная, 49А) начал работу открытый каток. На территории есть теплые раздевалки, кафе, где можно сделать перерыв и перекусить, а на катке играет приятная музыка. Поучаствовать в массовых катаниях на коньках тюменцы могут ежедневно. QR-код для посещения льда не требуется!

С понедельника по пятницу с 11:00 до 16:00, а также в субботу и воскресенье с 11:00 до 13:00 каток можно посетить бесплатно. В будние дни с 17:00 до 21:00 и в выходные с 14:00 до 21:00 стоимость одного часа катания со своими коньками - 200 рублей, с коньками с проката - 300 рублей. Технологический перерыв проводится в будни с 16:00 до 17:00 и в выходные с 13:00 до 14:00.

Фото: МАУ СШ "Прибой" города Тюмени Фото: Соцсети

Часы работы:

пн-пт с 11:00 до 16:00 – бесплатно

сб-вс с 11:00 до 13:00 – бесплатно

пн-пт с 17:00 до 21:00 и в выходные с 14:00 до 21:00 – 200 руб/час

Открытый каток ДЮСШ «Водник»

На территории спортивной школы «Водник» (ул. Судоремонтная, 2Б) в выходные дни работает открытый каток. Стоимость со своими коньками - 100 рублей в час, прокат коньков - 150 рублей в час.

Часы работы:

сб - вс с 18:00 до 21:00

Каток под навесом на базе отдыха «Верхний Бор»

На катке базы отдыха «Верхний бор» (11-ый км Салаирского тракта, 1) можно воспользоваться теплыми раздевалками, услугами по прокату и заточке коньков, возможностью снять в аренду каток для групп. А еще на базе отдыха есть горки, лыжные трассы, можно покататься на лошадях, в санях, на снегоходе, посидеть компанией в теплом кафе и посетить горячие источники.

Фото: "Тюмень наш дом" Фото: Соцсети

Часы работы:

ежедневно с 9:00 до 20:00

«Преображенский»

Каток «Преображенский» находится по адресу ул. Александра Протозанова, 12 к. 1. Вход на него свободный. Ежедневно на катке проводятся занятия по хоккею для детей и взрослых, а в выходные дни он открыт для любителей свободного катания на коньках с 14:00 до 20:00. Как и много где, здесь работает прокат инвентаря.

Каток на базе отдыха «Пруд Лесной»

На катке по адресу ул. Лесной пруд, 1 есть отличная возможность покататься в живописном сосновом бору, находящемся в черте города (в районе ТЭЦ-2, куда можно добраться рейсовым автобусом № 25 или № 46). Покататься на коньках, а также с горок на тюбингах можно с 10:00 до 22:00, вход открыт до 21:00.

Каток на базе отдыха «Боровое»

Активно провести время всей семьёй можно на базе отдыха «Боровое». Здесь есть два катка -для фигуристов и для хоккеистов. Также работают четыре горки, с которых разрешено кататься только на ледянках. Ледовая площадка находится по адресу объездная дорога на Омск, 20-ый километр (через ТЭЦ-2).

Каток на в Масловском взвозе

Новая ледовая площадка размером 1 тыс. 800 кв. м готовится к открытию на набережной реки Туры в районе Масловского взвоза, рядом с «Конторой пароходства». Возле катка установят сферический шатер размером 14х14 м, в котором можно будет обогреться и взять коньки напрокат, а также заточить лезвия и отведать горячие напитки. Личные вещи можно будет оставлять в предусмотренных для этого шкафчиках-ячейках. Для катка также закупили украшения в виде еловых веток, которыми по периметру украсят ограждение.

Фото: "Тюмень наш дом" Фото: Соцсети

Интересно, что на этом катке будут проводить бесплатные занятия и мастер-классы «Ледовая феерия» для всех желающих. Обучать тюменцев азам катания и повышать их мастерство будут инструкторы по спорту. Ожидается, что катания начнутся с 17 декабря. График работы пока неизвестен.

- Лед заливают силами МКУ «ТюменьГорМост», а также управы ЦАО города Тюмени. Проект сложный с технической точки зрения, поскольку набережная имеет уклон, что требует выравнивания поверхности льда – сообщают в «Тюмень наш дом».

ЧТО ЕЩЕ ИНТЕРЕСНОГО

Этой зимой тюменцы смогут покататься на коньках всего на 124 ледовых площадках и кортах. Общая площадь ледового покрытия составит более 125 тыс. кв. м. Планируется, что незаконченные катки зальют на этой неделе. По словам

Для повышения качества содержания льда сотрудники департамента по спорту и молодежной политики разработали инструкции о том, как правильно заливать лёд и ухаживать за катком. В конце ноября провели практический мастер-класс на эту тему с участием управ, подрядных организаций, управляющих компаний, образовательных учреждений на базе школы № 48.

Если каток не залит или залит некачественно, то тюменцы могут сообщить об этом на портал «Тюмень – наш дом» https://dom.tyumen-city.ru/. А найти ближайшую ледовую площадку к вашему дому можно на странице «Зима» https://winter.tyumen-city.ru/. Для этого достаточно вбить в поисковую строку свой адрес и тогда вы увидите на карте ближайшие корты и ледовые площадки.

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