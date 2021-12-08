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Общество8 декабря 2021 7:52

На тюменской набережной заливают два катка общей площадью 3 800 квадратов

Особое внимание уделено соблюдению технологии заливки
Сергей Швецов
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На тюменской набережной заливают два катка общей площадью 3 800 квадратов.

На тюменской набережной заливают два катка общей площадью 3 800 квадратов.

Фото: Тюмень - наш дом

На тюменской набережной заливают два катка общей площадью 3 800 квадратов. Один из них расположен у моста Влюбленных, другой – на Масловском взвозе рядом с Конторой пароходства.

– В начале заливки для защиты гранитного покрытия набережной укладывается специальная пленка. Далее для создания снежной подушки завозится снег и начинается заливка водой. Основные работы проводятся в ночное время, когда температура воздуха наиболее низкая, – рассказал инженер МБУ «Тюменьгормост» Валерий Титов.

На Масловском взвозе площадка будет овальной формы, по периметру установят ограждение. Помимо катания на коньках на ледовой арене у горожан будет возможность скатиться с горки и сделать яркие новогодние фотографии у лесной красавицы. При условии устойчивой минусовой температуры открытие катков планируется в середине декабря.