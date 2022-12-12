Ледяные и снежные горки – 2022-2023 в Тюмени: где лучше покататься на тюбингах, ватрушках и санках с детьми Фото: Тюмень - наш дом

Осталось меньше трех недель до Нового года. Город активно готовится к предстоящему празднику. Тюменцы выбирают подарки и наряды, составляют меню, планируют развлекательную программу на длинные выходные, ну и, конечно, уже могут собраться с семьей и активно провести время. К тому же, большинство горок и катков уже открыты и ждут горожан.

Как рассказали в комитете по связям с общественностью и СМИ, в этом году для горожан будут доступны больше 30 бесплатных горок. Их ввод идет постепенно. Например, на площади 400-летия работы еще ведутся, как и на Дзержинского, но многие из представленных на карте горок уже работают. Рассказываем, где в 2022-2023 году покататься на горках в Тюмени.

«Воронинские горки»

Центр спорта и отдыха с самыми длинными тюбинг-трассами в Тюмени. Их протяженность более 300 метров. За 30 минут аренды тюбинга горожанам придется раскошелиться на 225 рублей, за час – 450, а за два – 700. К слову, со своим тюбингом туда не пускают.

– Наши тюбинги специально оборудованы для подъемника + за ним идет постоянный уход и контроль. Выдавая тюбинг, мы знаем, что он исправен и безопасен для катания детей и взрослых. Это правила, которые мы не при каких условиях нарушить не можем, – пояснили сотрудники центра.

Режим работы: вторник-пятница с 12:00 до 21:00, суббота-воскресенье с 10:00 до 21:00, понедельник выходной.

На "Воронинских горках" можно будет покататься на тюбингах. Фото: Центр "Воронинские горки" в VK

«Кулига-парк»

В «Кулига-парк» на 32-м км Ирбитского тракта полчаса проката тюбинга в будни обойдется в 250 рублей, в субботу и воскресенье – 450 рублей при наличии карты ски-пасс. Часовой прокат тюбинга в будни стоит 360 рублей, суббота-воскресенье обойдется в 600 рублей при наличии ски-пасс.

Режим работы тюбинг трассы: четверг с 15:00 до 21:00, пятница-воскресенье с 10:00 до 21:00.

А вот карта горок и катков на Пруду Лесном. Фото: https://vk.com/prud_lesnoy

«Пруд лесной».

На базе отдыха расположено сразу три горки: «Близнецы», «Черепаха» и «Северная». Стоимость входа на базу – 200 рублей со взрослого человека, 100 рублей с ребенка. Кроме того, любой желающий на месте может взять в прокат тюбинг. Цена за час 150 рублей.

Режим работы базы отдыха: ежедневно с 10:00 до 21:00. Территория закрывается в 22:00.

«Верхний бор»

Традиционно ждут любителей активного отдыха горки на «Верхнем бору» по адресу Салаирский тракт, 1. Помимо этого, там доступен прокат тюбингов. Цена – 280 за 30 минут и 380 за час. Вход на базу отдыха для гостей старше 14 лет стоит 200 рублей, для детей и пенсионеров – 90. Бесплатно могут пройти дети до 7 лет, инвалиды 1 и 2 группы, а также ветераны ВОВ и участники боевых действий.

Режим работы базы отдыха: ежедневно с 9:00 до 22:00

«Экопарк Боровое»

Еще одно место, где можно подышать свежим зимним воздухом, посмотреть на красивую природу и покататься на горках. На территории парка расположено восемь горок – шесть больших и две маленькие.

Режим работы базы отдыха: ежедневно с 9:00 утра до 23:00. Въезд на территорию парка на легковом автомобиле 500 рублей, микроавтобус/автобус 200 рублей с человека, без автомобиля – 200. Дети до семи лет бесплатно.

В Никольском сквере уже начали заливать горки для покатушек в 2022-2023 году Фото: Тюмень - наш дом

Вот где находятся ледяные и снежные горки – 2022-2023 в Тюмени. Мы рассказали вам, где лучше покататься на тюбингах, ватрушках и санках с детьми. Теперь гулять!

Ледовые катки – 2022-2023 в Тюмени: дата открытия, расписание, цены на билеты

Все лучшие ледовые катки в Тюмени – открытые, крытые, ночные. Подробное расписание катков и цены на билеты (подробнее)

Оливье на Новый год – 2023: сколько стоит приготовить главный новогодний салат в Тюменской области, Югре и ЯНАО в 2023 году

Сколько стоит приготовить оливье в Тюменской области, Югре и ЯНАО в 2023 году (подробнее)