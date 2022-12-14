Что будет на столе тюменцев в Новый год и во сколько это обойдется в 2022 году Фото: Алексей КОСЕНЧУК

До долгожданного праздника осталось две недели. Жители российских регионов уже начали закупаться продуктами и планировать меню на новогодний стол. К тому же, предстоящий 2023 год пройдет под символом черного водяного кролика. Корреспондент «КП»–Тюмень» узнал у тюменцев, будут ли они ставить «пушистого» на стол, какими блюдами порадуют гостей и близких, и, собственно, во сколько рублей обойдется сие гуляние.

КРОЛИК, КУРИЦА И РЫБА

Большинство опрошенных тюменцев рассказали, что не собираются отступать от традиционного меню, однако были и те, кто хочет в 2023 год войти с изобилием изысков на столе.

– Я уже заказала к празднику красную рыбу, икру. Сделаем шашлыки, пельмени, заливное. А еще купим раков, устриц, кальмары и экзотические фрукты, – поделилась жительница Тюмени.

А другая горожанка рассказала, что любит Новый год за традиции и отступать от привычного меню не намерена.

– Мы в любой другой праздник можем купить какие-то деликатесы, наготовить всего, чего угодно, но именно 31 декабря хочется стол, как в девяностые или двухтысячные годы: оливье; жареная курочка, которую предварительно замачиваем в майонезе и чесноке; селедка под шубой; зимний салат; мандарины; бутерброды с икрой или копченостями, Ну и, конечно, шампанское, – говорит тюменка.

Красная икра Фото: Shutterstock

Впрочем, были и те, кто готов поставить на стол главный символ года – кролика.

– В этом году, помимо курицы, запечем кролика. Символ года все-таки, да и вкусный он. Еще хочется побольше овощных салатов, фруктов и какой-нибудь пирог с рыбой либо мясом. Холодец, манты, – прокомментировала одна из опрошенных женщин.

К сожалению, некоторые жители газовой столицы поделились, что 2023 год придется встретить скромно. Всему виной – скачок цен и зарплаты, которые не позволяют «погулять на широкую ногу».

– Если мы себе позволим себе в новогоднюю ночь оторваться по полной и завалить стол разнообразными блюдами, то январь встретим, как говорится, с протянутой рукой. Поэтому, чтобы подобного не было, будем готовить фаршированные яйца, печень, что-нибудь из крабовых палочек, овощные салаты и блинчики с начинкой, – пояснила тюменка.

ПРИДЕТСЯ РАСКОШЕЛИТЬСЯ

Так как горожане все же думают использовать символ года в качестве блюда, корреспондент «КП»–Тюмень» узнал, во сколько рублей обойдется ушастый. По данным интернет-магазинов, килограмм крольчатины стоит в районе 800 рублей, но окончательная цена зависит от того, какую часть мяса брать – бедра, филе или всю тушку.

Недешевое удовольствие и красная рыба. За килограммовый стейк сёмги придется отдать примерно 2 100 рублей. А за 200 грамм икры горбуши – 1 200 рублей. Ну а любителям черной икры придется выложить около 20 тысяч рублей, причем вес морского деликатеса всего 250 граммов. Зато относительно недорого стоит курица. Цена килограмма куриных ножек в районе 330 рублей, грудки – 490, бедра – 340.

Без внимания не оставим и мандарины. Торговые сети за килограмм ароматного фрукта в среднем просят 280 рублей. Однако окончательная стоимость зависит от сорта мандарина и места, откуда он привезен. Например, израильские мандарины или мандарины на ветке стоят в районе 450 рублей,

А ЧТО ПО САЛАТАМ?

Ранее мы писали про стоимость оливье. Спойлер: всего 510 рублей. И в Тюмени традиционный салат выходит дешевле, чем на Ямале или в той же Югре. Однако традиционным салатом к новогоднему столу считают не только оливье, но и селедку под шубой. Корреспондент «КП»–Тюмень» решил посчитать его примерную стоимость и отправился в ближайшие магазины.

Салат оливье Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Согласно классическому рецепту, для салата потребуется селедка, картофель, морковь, репчатый лук, свекла, куриное яйцо, майонез, укроп и (по вкусу) зеленый лук.

Филе маринованной сельди – 100 рублей, килограмм картофеля – 30 рублей, полкилограмма моркови – 20 рублей, килограмм репчатого лука – 54 рубля, свекла – 27 рублей, десяток яиц – 80 рублей, майонез – 94, свежий укроп – 41 рубль. Итог: 446 рублей. Селедка под шубой, несмотря на немаленькое количество ингредиентов, выходит дешевле, чем оливье.

Селедка под шубой Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Отметим, что цены в этом году на многие продукты стали выше. В связи с этим ощущают нехватку денежных средств не только молодое поколение, но и пенсионеры. Экономист Максим Марамыгин объяснил, что цены растут в соответствии с инфляцией. Сейчас она на уровне 15% годовых. Производители продовольственных товаров не реагировать на это не могут. Однако есть и хорошие новости – страна полна всем необходимым и существенного роста цен быть не должно.

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