В Тюмени пенсионеры жалуются, что вынуждены выживать из-за растущих цен и нехватки денег

Пенсионеры вынуждены экономить на продуктах Фото: Татьяна Коркина

Привычная жизнь населения в один день резко пошатнулась. Начало специальной военной операции ударило не только по моральному состоянию граждан, но и по карману. Нестабильное состояние рубля, инфляция, санкции – все это отразилось в том числе на пенсионерах. Цены в магазинах стремительно растут, вместе с ними поднимается и пенсия, но жить от этого не легче.

Как рассказала пенсионерка Татьяна Булашева, пять лет назад ее пенсия составляла 10 тысяч рублей, сейчас – 14, но этих денег все равно не хватает даже на элементарные продукты питания.

– У меня двухкомнатная квартира. Коммуналка около 5 – 6 тысяч рублей, плюс расходы на оплату интернета, телевидения, а остатки уже на продукты. Ну что там останется? Грубо говоря на питание остается 6 – 7 тысяч, а еще же нужно периодически покупать одежду, лекарства, средства гигиены. Не говорю уже про желание сходить хоть раз в год в парикмахерскую или порадовать чем-нибудь внуков, – недоумевает женщина.

По ее словам, личного хозяйства у нее нет. Из-за возраста она уже не может «ковыряться» в грядках и ежегодно собирать урожай. Это сильно усложняет жизнь, так как овощи в магазинах также нестабильны в стоимости, и та же картошка, которую раньше можно было купить за 14 рублей, может стоить уже 90.

К слову, в трудной ситуации находится не только она, но и другие пенсионеры. Например, Галина Кульмаметова и вовсе сказала, что жила относительно хорошо только тогда, когда был жив муж. Он получал повышенную пенсию, и экономить на еде, воде и свете не приходилось.

– Мы прожили с мужем вместе 50 лет. Он был инвалидом второй группы и получал пенсию в размере 25 тысяч рублей. И я свои 13. У нас трешка, плюс была дача. Но дачей занимались, когда муж был жив. Конечно, был урожай. Все своё. Да и выраженного дефицита денег мы не ощущали. Все стало плачевно, когда не стало мужа. Я теперь экономлю не только на еде, но и стараюсь лишний раз воду не включать и свет. Иначе выходит все очень дорого, – говорит Галина Кульмаметова.

А вот пенсионерка Эльвира Манылова скачок цен ощутила практически сразу после начала спецоперации. И теперь те продукты, которые могла купить раньше, уже позволить себе не может.

– Я всегда себе покупала брокколи. До февраля ее можно было купить примерно за 140 рублей. Вчера зашла в магазин и обалдела! 300 рублей! С ума сойти! Конечно, я уже не смогу покупать такое. И раньше-то было ощутимо в цене, а сейчас тем более. К тому же растут в цене не только продукты, но и коммунальные услуги. То пени повышают, то водоснабжение, – расстраивается пенсионерка.

Существенного роста цен быть не должно, считает экономист Фото: Татьяна Коркина

ЧЕГО ЖДАТЬ ДАЛЬШЕ?

Экономист Максим Марамыгин рассказал, чего ждать дальше. Цены продолжат подниматься, но не всегда и в зависимости от ситуации.

– Пенсии подрастают на коэффициент инфляции. Тут больших изменений не будет. А вот касательно цен, то они будут расти в соответствии с инфляцией. На текущий момент она на уровне 15% годовых. Так что не реагировать на это производители продовольственных товаров не могут, – говорит Марамыгин.

Но есть и хорошие новости. Страна полна всем необходимым, а значит, существенного роста цен быть не должно.

– В России самое важное продовольствие – свое, а того, чего нет, поставляют из дружественных стран. Соответственно, нет дефицита – нет ажиотажа с ценами. Конечно, могут быть всплески спроса на те или иные товары, но мы уже это в недавнем прошлом проходили и знаем, что подъем цены происходит на короткий промежуток времени. То есть как только спадает потребительская истерия, все возвращается на круги своя, – комментирует экономист.

А вот о соответствии роста цен и пенсий, все достаточно неоднозначно.

– Если говорить об этом, то тут прослеживается определенный паритет. Прибавка пенсий будет уходить на подорожавшие продукты питания. Собственно, для этого и происходит индексация, – пояснил Максим Марамыгин.

По его словам, не стоит забывать и о том, что специальная военная операция существенно влияет на все.

– Идут огромнейшие выплаты мобилизованным, добровольцам, переселенцам с частично освобожденных земель, строителям, занятым восстановлением новых российских территорий. Это большая денежная масса, которая «вывалилась» на внутренний рынок. Такой существенный финансовый поток не может не привести к инфляции, что мы сейчас и видим, – подытожил эксперт.

КСТАТИ

С первого декабря 2022 года в России ожидается уже второе повышение тарифов ЖКХ. Изначально повышать ставку на тарифы планировали летом 2023 года, но вопрос требовал срочного пересмотра и изменения даты повышения. В Минэкономразвитии объяснили, что перенос сроков произошел из-за того, что нужно обеспечить бесперебойную работу инфраструктуры ЖКХ, а также для того, чтобы обновить теплотрассы, водопроводы и другие важные объекты. В среднем ставка по стране увеличится до 9%. Власти обещают, что после этого повышения до 2024 года никаких скачков больше не будет.