Тюменцам рассказали, как выбрать качественную красную икру к новогоднему столу

Какое главное украшение новогоднего стола? Нет, не телевизор, как сказал бы почтальон Печкин. Всё куда проще: шампанское, салат оливье и красная игра, причём последнюю надо выбирать с особой тщательностью. Чтобы приобрести качественный, вкусный и безопасный продукт, нужно обратить внимание на некоторые моменты. Какие? Рассказываем!

ПРАВИЛА ВЫБОРА

Икра лососёвых пород рыб (горбуша, кета, нерка, семга, форель) – вкуснейший и очень ценный пищевой продукт. Она является источником легкоусвояемых белков, богата йодом, кальцием, фосфором, железом, витаминами А, D, Е, группы В, фолиевой кислотой и содержит полиненасыщенные жирные кислоты.

Красную икру нельзя покупать с рук и в местах несанкционированной торговли, и тот продукт, в состав которого входит пищевая добавка Е-239 (уротропин). Раньше её применяли как консервант, но десять лет назад запретили, т.к. при разложении в кислой среде желудка из уротропина выделяются ядовитые токсические вещества (формальдегиды). Разрешенными консервантами для икры остаются Е-200, Е-201, Е-202, Е-203, Е-211, Е-212, Е-213.

Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Тюменской области, на этикетке в обязательном порядке должны быть написаны: название рыбы, из которой была изъята икра, дата изготовления и дата фасовки. Маркировка на жестяной банке обязательно должна содержать дату изготовления продукта, слово «икра», номер завода-изготовителя, номер смены и индекс рыбной промышленности «Р». Надпись должна быть «выбита» изнутри. Крышка банки не должна проминаться и не должна быть вздутой, а сама икра должна заполнять баночку полностью.

Если вы видите, что икра истекает соком, а икринки - «сдувшиеся», то скорее всего, икру уже размораживали.

Инфографика. Фото: Управление Роспотребнадзора по Тюменской области

КАК НЕ КУПИТЬ ИСКУССТВЕННУЮ?

Посмотрите и на сами икринки: если продукт натуральный, то они будут мелкие, однородные, рассыпчатые и цельные, без пленок и трещинок. Кроме того, у натуральных икринок есть ядро, а искусственные – однородны. Натуральные икринки лопаются при слабом нажатии, оболочка искусственных икринок более жесткая, сложно лопающаяся.

Можно провести эксперимент (хотя, увы, не в магазине). Положите икру в горячую воду: натуральная немного побелеет и опустится на дно, а искусственная растворится, окрасив воду.

ГДЕ ХРАНИТЬ?

Хранить икру нужно в холодильнике при температуре, указанной производителем на упаковке товара. В открытой жестяной банке икру лучше не хранить, лучше переложите её в чистую сухую стеклянную емкость.

НА ЗАМЕТКУ

Если после покупки красной икры у вас возникли сомнения в её качестве и безопасности, обращайтесь Управление Роспотребнадзора Тюменской области для проведения проверочных мероприятий с лабораторным контролем.